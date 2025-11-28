El tiempo en Alicante: las temperaturas mínimas se desploman en el interior

Jornada estable en cuanto a fenómenos atmosféricos este viernes 28 de noviembre, con cielos poco nubosos o despejados en prácticamente todas las comarcas, y sin riesgo de precipitaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los valores estarán cerca de los 0–2 ºC en Elda y Alcoy, mientras que en la franja litoral se encontrarán entre los 8–9 ºC. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 y 17 º. Si algo destaca, eso sí, son las temperaturas: las mínimas se desploman en el interior de Alicante, con valores que oscilan entre los 2–4 °C en Elda y Alcoy, mientras que en la costa se mantienen más suaves, y las máximas rondan los 17–19 °C en otras zonas del litoral.

El poniente y suroeste soplan en general flojos a moderados, dejando un ambiente seco, luminoso y agradable en las horas centrales de este viernes.

El tiempo en Alicante

Día muy luminoso, con cielo poco nuboso y temperaturas entre 7 y 19 °C. Sopla poniente moderado, que deja el ambiente seco y una sensación algo fresca al amanecer.

El tiempo en Elche

Jornada despejada de principio a fin, con frío al amanecer (4 °C) y una máxima de 18 °C. El viento del suroeste se mantiene suave y contribuye a una atmósfera muy limpia.

El tiempo en Benidorm

Tiempo estable, con mínima suave de 10 °C y máxima de 17 °C bajo un cielo en general despejado. El viento del suroeste domina sin llegar a ser molesto.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Elda

Elda experimenta hoy una mañana fría, con mínimas de 2 °C y ambiente muy seco, subiendo hasta 17 grados al mediodía. Cielos despejados y brisas débiles que apenas alteran la sensación térmica.

El tiempo en Torrevieja

Día claro y sin cambios, con temperaturas entre 8 y 18 °C. Predomina el oeste y suroeste, con viento moderado por la tarde y humedad contenida.

El tiempo en Orihuela

Jornada serena con cielo poco nuboso y oscilación térmica amplia: de 4 a 18 °C. El poniente sopla suave, dejando un ambiente seco y bastante agradable al mediodía.

Una panorámica de Alcoy. / Nando JS

El tiempo en Alcoy

Ambiente frío a primera hora (4 °C) y máximas de 16 °C en un día muy soleado en la capital alcoyana. Predominan brisas del oeste y suroeste, con humedad baja.

El tiempo en Dénia

Cielo despejado y temperaturas suaves, entre 7 y 18 °C, con humedad baja para la zona. El viento apenas se mueve por la mañana y repuntará ligeramente por la tarde.