La Tuna de Medicina de la UA triunfa en el certamen nacional celebrado en Pamplona
El certamen reunió a más de 250 tunos procedentes de distintas universidades de España, y participaron siete tunas de medicina: Alicante, Badajoz, Granada, Autónoma de Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia
INFORMACIÓN
La Tuna de Medicina de la Universidad de Alicante ha logrado un éxito rotundo en el XXXIV Certamen Nacional de Tunas de Medicina, celebrado recientemente en Pamplona. Con un total de cuatro galardones —Mejor Pasacalles, Mejor baile de Pandereta, Mejor baile de Bandera y el premio a la “Tuna más TUNA”— se ha convertido en la agrupación más premiada del certamen.
El certamen reunió a más de 250 tunos procedentes de distintas universidades de España, y participaron siete tunas de medicina: Alicante, Badajoz, Granada, Autónoma de Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Además, contó con la presencia de la Tuna de Medicina de Pamplona como anfitriona, fuera de concurso.
Como es tradicional en estas reuniones, las agrupaciones ofrecieron un pasacalles por el centro de Pamplona, una ronda a sus madrinas y una actuación en el teatro Civivox Iturrama. La Tuna de Medicina de Alicante abrió el certamen con un brindis en honor a San Fermín, patrón de Pamplona, y en su repertorio incluyó piezas como “María va”, un chamamé del litoral argentino, así como tres composiciones propias: “Perdóname”, “Cerca de ti” y “A la luz de la Luna”.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento como “Tuno de Honor” a Enrique Pérez Penedo, histórico miembro de la tuna alicantina. Pérez Penedo, apodado “Lapicito”, fue durante 25 años responsable del Gabinete de Diseño de la Universidad de Alicante y organizador de la Muestra de Humor Social.
Además, durante el acto fueron presentados los nueve novatos de la Tuna de Medicina de Alicante asistentes al certamen. En una ceremonia solemne al “son de un solemne Fonseca”, uno de ellos —con el apodo de “Chino”— fue nombrado nuevo veterano y recibió la característica beca amarilla de manos de su padrino, el veterano “Bolsón”.
