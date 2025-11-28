Vox fuerza a Barcala a una nueva ampliación del contrato de la limpieza: más barrenderos y refuerzo para los barrios

El equipo de gobierno del PP en Alicante sigue cediendo a las demandas de Vox. En una nueva modificación del contrato de limpieza, la tercera en menos de un mes, el ejecutivo municipal ha anunciado, de mano de los de Abascal, un nuevo refuerzo en el servicio de limpieza con el foco puesto en los barrios de la ciudad mediante la incorporación de hasta 130 nuevos puestos de trabajo y la adquisición de 22 vehículos adicionales. Esta medida, que forma parte del Plan de Choque presentado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el Debate del Estado de la Ciudad de octubre, destinada a paliar las deficiencias percibidas en la limpieza y el mantenimiento de las calles de Alicante, un tema que se ha convertido en uno de los puntos más reclamados por los alicantinos.

En esta ocasión, el acuerdo, que alcanzó el equipo de gobierno del PP con el grupo municipal Vox, no solo contempla un incremento de personal, sino también una ampliación del servicio, especialmente en las zonas más necesitadas. La incorporación de barrenderos y vehículos de limpieza permitirá mejorar la cobertura en los barrios que acumulan más incidencias, como Carolinas o Benalúa, que hasta ahora solo recibían limpieza en días alternos o con menor frecuencia. A partir de ahora, muchos de estos barrios contarán con limpieza prácticamente diaria, y otros con servicios adicionales los fines de semana, incluyendo domingos, algo que hasta la fecha solo se realizaba limitado al centro de la ciudad.

Una nueva modificación en el contrato

El contrato de limpieza, adjudicado inicialmente en 2022 a la UTE Netial por 323 millones de euros, ha sufrido ya dos modificaciones en menos de un mes. La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles. Ahora, con esta tercera modificación, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.

A pesar de los aumentos presupuestarios y las modificaciones constantes, el equipo de gobierno ha defendido que esta reorganización es necesaria para hacer frente a las crecientes quejas de los ciudadanos por el estado de la limpieza en la ciudad. El alcalde, Luis Barcala, ha reconocido en varias ocasiones que la limpieza en Alicante "debe mejorar" y que, con estas medidas, se busca una solución "mejorada y más eficiente".

Un Plan de Choque con barrido los domingos

El acuerdo entre el PP y Vox en el marco del Plan de Choque de limpieza implica una serie de medidas concretas que se implementarán en los próximos meses. En primer lugar, se sumarán hasta 130 nuevos puestos de trabajo, que se desglosan en 90 barrenderos y 40 operarios para los nuevos vehículos. La reorganización del servicio de limpieza también incluye la incorporación de 22 nuevos vehículos, que se sumarán a los existentes para reforzar las labores de limpieza manual y mecanizada. En total, se sumarán 33 nuevos equipos que reforzarán el servicio de limpieza de lunes a domingo.

De los 22 nuevos vehículos, 6 serán eléctricos con sistema de hidrolimpieza, mientras que otros 6 serán de gasolina, también equipados con hidrolimpiadoras de mayor autonomía. Además, se incorporarán 6 furgones con hidrolimpieza de amplio rango y 4 camiones para el repaso de las islas de contenedores. Para estos equipos se habilitarán 24 puestos de trabajo, que en empleos fijos y parciales de fin de semana podrían rondar los 40.

Uno de los puntos clave de la reorganización será la incorporación de un servicio de limpieza en los fines de semana, especialmente los domingos y sábados por la tarde, algo que actualmente solo se realiza de manera puntual en el centro y en algunos barrios. Concretamente, se duplicará el servicio de barrido manual motorizado con vehículo auxiliar con hidrolimpiadora, que actualmente se realiza en los barrios con 6 equipos de limpieza y que pasará a 12. Además, se extenderá el servicio de revisión de las islas de contenedores a las tardes y fines de semana e incluirá la limpieza de plazas, zonas de juegos infantiles y áreas de calistenia, con tres vehículos.

La reestructuración del servicio de limpieza también traerá consigo una ampliación del servicio de barrido manual motorizado, que se duplicará en algunos barrios. Así, en el centro de Alicante se incorporarán 3 nuevos equipos de limpieza, mientras que en los barrios más problemáticos, como Carolinas y Benalúa, se destinarán 6 equipos polivalentes con hidrolimpiadores.

Mejora de la limpieza en la ciudad

El concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha destacado que este plan de choque tendrá un impacto positivo en la frecuencia y calidad del servicio de limpieza, especialmente en los barrios como Carolinas y Benalúa, los que má quejas acumulan, que verán un aumento significativo en la frecuencia de limpieza. "Consiste en una reorganización de los medios que disponemos con la inclusión de la limpieza los domingos, que se va a ampliar a todos los barrios. Con esta modificación y con la contratación de los operarios se cubre la limpieza 7 días en Alicante", explicó Alemañ quien destacó que el objetivo es que "la ciudad esté limpia durante más tiempo".

Por su parte, el concejal de Vox, Óscar Castillo, ha expresado su satisfacción por los avances conseguidos en la mejora de la limpieza en Alicante. "Es un Plan de Choque ambicioso donde los barrios verán que hay una mejora en la limpieza, que hay más medios humanos para un cambio importante en el servicio. Es lo que nos piden a los alicantinos", indicó Castillo.

Nueva app de limpieza

Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante está desarrollando una nueva aplicación de limpieza que permitirá a los ciudadanos reportar incidencias y quejas en tiempo real sobre el servicio. Esta herramienta, que el equipo de gobierno del PP prevé tener disponible antes del pleno de diciembre, permitirá un seguimiento más efectivo de las solicitudes de limpieza. En este contexto, el concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, destacó que esta app de limpieza "va a ser una gran herramienta para la participación ciudadana, porque permitirá a los vecinos enviar incidencias y hacer un seguimiento directo, mejorando así la calidad del servicio", indicó Alemañ.

Este nuevo sistema se suma a la aplicación "Alicante se mueve", ya disponible y presentada este mes de noviembre, que ofrece información sobre el tráfico y el aparcamiento.