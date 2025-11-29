Alicante reabre temporalmente la calle Vázquez de Mella para facilitar el tráfico en Navidad

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto por completo al tráfico este sábado la calle Vázquez de Mella para facilitar el acceso y salida al centro de la ciudad durante las próximas semanas, en plena celebración de la Navidad. Después de este período festivo se retomará el corte parcial de la vía durante varios días para finalizar los últimos trabajos en la mediana y otros elementos de estas obras de renovación y saneamiento de las canalizaciones que lleva a cabo Aguas de Alicante desde mediados del pasado mes de julio.

"El objetivo es facilitar el tránsito por esta arteria circulatoria clave que es la prolongación de la avenida de Alfonso El Sabio durante estas fechas que registran una especial afluencia de personas al centro de la ciudad con motivo de las celebraciones y compras navideñas", ha explicado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan.

Cinco meses en obras

Los trabajos de renovación de las canalizaciones en la calle de Vázquez de Mella, entre las intersecciones de Indalecio Prieto y la Cuesta de la Fábrica, se iniciaron el pasado 14 de julio y obligaron a reducir la circulación de dos a un solo carril por sentido. Las obras han afectado también a las calles laterales confluyentes a Vázquez de Mella como son Torres Quevedo, Bernardo López, García Gutiérrez, Martínez de Velasco, Doctor Sapena e Indalecio Prieto.

Los dos canales en sentido Alfonso el Sabio han estado cerrados desde julio. / INFORMACIÓN

Con una inversión que supera los 900.000 euros y un plazo de ejecución de unas 32 semanas, el objetivo principal de esta intervención de Aguas de Alicante es la renovación urgente de la red de saneamiento, cuya vida útil se encuentra sobrepasada y que ha sido identificada como crítica tras inspecciones realizadas por la empresa mixta. Estas inspecciones revelaron un deterioro significativo del colector principal y de sus elementos anexos, por lo que su renovación resultaba perentoria.

Medidas especiales por la I Maratón Elche-Alicante

Por otra parte, el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la I Maratón Internacional Elche-Alicante de este domingo, en la que participarán 4.300 corredores, que recorrerán las principales arterias y calles del centro urbano y la fachada litoral de la capital de la provincia. Alrededor de 40 viarios y plazas se verán afectados por el paso de los maratonianos, así como cerca de 20 líneas del autobús urbano e interurbano, incluida la C6 al aeropuerto, además de la lanzadera al castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

Está previsto que los corredores comiencen a llegar a la ciudad de Alicante pasadas las 10.30 horas y que el dispositivo especial de restricción del tráfico y aparcamiento se prolongue varias horas más, después de las 14.30, hasta que se recobre la normalidad con la retirada de las diferentes instalaciones de atención a los corredores, arcos, marcadores de distancia y soportes publicitarios de la prueba, en torno a las tres de la tarde. Los atletas accederán a Alicante por la N340 y la avenida de Elche cubriendo el kilómetro 20 del recorrido de la carrera y completarán la prueba hasta el kilómetro 42 y 195 metros de la maratón por el circuito urbano en la zona volvo del Puerto.