La casa de Papá Noel en Alicante abre sus puertas con todas las citas agotadas

La casa de Papá Noel ha abierto sus puertas para todos los niños de Alicante este último sábado de noviembre. Esta "segunda residencia" de San Nicolás, que está instalada en la plaza Séneca al igual que lo estuvo en los tres últimos años, permanecerá en la ciudad hasta la mañana del día de Nochebuena. Hasta entonces, casi 6.000 familias podrán visitarla y los más pequeños tendrán la oportunidad de expresar sus deseos de Navidad a Papá Noel en persona.

Al mediodía, cuando entró el primer turno de seis grupos a la casita, en la plaza reinaba el ambiente familiar. El Espacio Séneca acogía un espectáculo navideño y fuera, junto a la marquesina de la antigua Estación de Autobuses, un acto circense estaba a pocos instantes de comenzar. Las visitas a la casa de Papá Noel son por cita, así que las otras actividades también amenizaban la espera de muchos padres y niños.

Citas agotadas

Las citas, por otra parte, ya se encuentran agotadas. De hecho, lo estaban casi desde el mismo día en que fueron ofertadas en la web municipal, el jueves de la semana pasada. Nadie quiere perderse la foto de sus hijos junto a San Nicolás, o escuchar las ocurrencias que han incluido en su carta de deseos para este año. Aunque para ser sinceros, también hay niños a los que les puede la vergüenza cuando tienen a Papá Noel frente a frente, así como padres que aprovechan el silencio para pedirse también algún regalo.

Familias esperan su turno para entrar a la casa de Papa Noel. / Jose Navarro

Mientras se sucedían los turnos de visita, fuera la atención era toda para Cateura, el acto de circo y acrobacias en telas que se presentaba a las familias en la misma plaza. Este año, con un total de 5.950 citas, se espera que hasta 35.700 visitantes acudan a la casa de Papá Noel durante todo el periodo de apertura. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado, cuando se ofertaron casi 200 citas más.

Último año de contrato

En todo caso, este es el último año del actual contrato, que se adjudicó en 2022, por lo cual el Ayuntamiento deberá licitar en los próximos meses la casita de San Nicolás para la Navidad de 2026. Actualmente, el hospedaje de Papá Noel en Alicante y las dietas de viaje de sus elfos ayudantes cuestan unos 22.950 euros cada año.

Espectáculo circense, en la plaza Séneca a la misma hora que iniciaron las visitas a la casa de Papa Noel. / Jose Navarro

La casa, muy modesta y acogedora, tendrá su puerta abierta todos los días que restan hasta la Nochebuena, aunque con horarios ligeramente más amplios en fines de semana, festivos y los días 22 y 23. El 24 de diciembre solo abrirá hasta las 14:00, margen suficiente para que San Nicolás viaje en trineo hasta el Polo Norte y emprenda su esperada travesía anual.