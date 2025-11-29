Más de 600 personas participan en la carrera popular de Papá Noel en La Florida en Alicante

Más de 600 corredores han tomado parte este sábado en la VIII carrera popular de Papá Noel – La Florida, una prueba de cinco kilómetros que ha recorrido las calles del barrio con un marcado carácter deportivo y navideño. Los participantes, vestidos con trajes de Papá Noel en amarillo y blanco, han contribuido a dinamizar la zona comercial en esta cita que ya se ha consolidado en el calendario local.

La jornada ha arracando a las 9 horas en la plaza Padre Ángel Carcagente, donde se han realizado talleres infantiles y se entregaron los dorsales antes de las salidas de las categorías absoluta y andarines, a las 10, y de la prueba infantil, celebrada posteriormente.

Podio de la carrera. / INFORMACIÓN

La carrera ha sido organizada por el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), con el patrocinio de Woolo. Desde la organización se ha destacado la buena acogida del evento y su papel en la promoción del comercio del barrio y la convivencia vecinal.

Ambiente previo a la carrera. / INFORMACIÓN

En la categoría absoluta masculina, los ganadores han sido Sergio López, Jonathan Riquelme y Adrià Rupérez. En la categoría femenina, el podio lo han ocupado Karina Córdoba, Marta Soto y Laura Teuler. ACUA ha entregado vales a los vencedores y ha valorado positivamente el incremento de participación y el ambiente familiar que ha caracterizado esta edición.