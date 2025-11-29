El tiempo en Alicante este fin de semana: la provincia afronta un sábado de sol y subida de temperaturas
Se esperan máximas de incluso 20ºC en algunas zonas
La provincia de Alicante amanece este sábado con cielos generalmente despejados, ambiente algo menos frío que días atrás y seco, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los valores a lo largo del territorio irán desde los 20ºC que se podrían llegar a alcanzar en la capital hasta los 4ºC que se podrían alcanzar de mínima en zonas como Petrer. El viento soplará ligeramente desde el suroesta a lo largo de toda la jornada.
El tiempo en Alicante
En Alicante se espera un día generalmente soleado. Las temperaturas aumentarán respecto a ayer y oscilarán entre los 8ºC de mínima y los 20ºC de máxima. Además, soplará viento desde el suroeste. El domingo se espera que las temperaturas se mantengan, en una jornada que apunta a contar con mayor nubosidad.
El tiempo en Elche
En Elche se espera una jornada muy soleada. Las temperaturas variarán entre los 7ºC y los 20ºC. Además, podría haber algo de viento desde el suroeste.
El tiempo en Benidorm
Ambiente estable y cielos limpios, con mínimas suaves de 11°C y máximas de 17°C. El viento alterna norte y suroeste, sin grandes sobresaltos y con humedad contenida.
El tiempo en Elda
En Elda se espera una mañana bastante gélida con mínimas de 4°C y sensación térmica negativa, aunque el sol deja la máxima en 19°C. El viento del norte sopla débil, en un ambiente muy seco.
El tiempo en Torrevieja
Tiempo claro de principio a fin, con termómetros entre 9 y 19 °C. El oeste domina el viento, moderado en las horas centrales, manteniendo la atmósfera muy limpia.
El tiempo en Orihuela
Día despejado y frío a primera hora, con mínima de 6°C y máxima de 20°C. El oeste sopla con constancia, dejando un ambiente seco y sin riesgo de lluvia.
El tiempo en Alcoy
Cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas en ascenso entre 6 y 17°C y humedad muy baja. El viento del sur se deja notar con intervalos moderados, sin llegar a ser molesto.
El tiempo en Dénia
Jornada serena y seca, con mínimas de 8°C y máximas que rondan los 18°C. El viento alterna norte y oeste en un día muy luminoso y sin nubosidad.
