Medio millar de visitantes descubre la fragata "Numancia" durante su escala en Alicante

Unas 500 personas han visitado la fragata Numancia, atracada este sábado en el puerto de Alicante. La embarcación de la Armada Española ha hecho escala en la ciudad tras participar en el ejercicio "MARBORAN-25", desarrollado en aguas del Mediterráneo.

Las visitas han reunido a familias, parejas, grupos de amigos y también a personas que se han acercado en solitario para conocer de cerca tanto la fragata como el trabajo de sus tripulantes. Muchos se han mostrado sorprendidos por la juventud de la dotación. "Desde los de menor graduación hasta los de mayor rango, sois todos muy jóvenes", comentaba uno de los asistentes.

A media mañana ha sido el momento de mayor afluencia. Las entradas se han organizado en grupos de unas 15 personas, con turnos establecidos para evitar que los visitantes recorrieran el buque por libre. Y es que el horario de visita ha sido de 10 a 13 horas.

Algunas personas durante la visita. / s.rodríguez

El recorrido ha comenzado en la proa, para continuar después por la zona de mando, donde una sargento ha explicado su funcionamiento. "Había cosas que parecían sacadas de las películas. El típico radar con la pantalla verde… nos han dicho que así funciona", relataba Álvaro Ruiz, uno de los visitantes.

Tras su estancia en Alicante, la fragata pondrá rumbo a Marruecos, entre otros destinos programados. "Ha sido una experiencia muy buena. He venido sola porque me apasiona este mundo", señalaba Jessica Bueno.

Ejercicio

El ejercicio "MARBORAN-25", desarrollado del pasado 24 al 28 de noviembre en las proximidades de Cartagena, está diseñado para entrenar y evaluar las capacidades de los buques de la Armada en guerra electrónica (EW) y guerra antisubmarina (ASW) en un entorno operativo complejo. También busca reforzar la interoperabilidad con otros ejércitos y apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías procedentes de universidades y entidades civiles.

Exterior de la fragata. / s.rodríguez

Durante la semana de maniobras han participado diversas unidades de la Armada, como la fragata Blas de Lezo, el buque multipropósito Cartagena, un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, los submarinos Isaac Peral y Galerna, así como el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.

El ejercicio ha contado además con la colaboración del Regimiento de Guerra Electrónica 31, la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio y aviones Mirage de la Fuerza Aérea francesa.

La fragata Numancia

La Numancia, tercera unidad de la clase Santa María, tiene su base en Rota y forma parte de la 41ª Escuadrilla de Escoltas. Entregada a la Armada en 1988, ha participado en numerosas misiones internacionales, entre ellas "Sophia", "Atalanta" y "Libertad Duradera", que reflejan el compromiso de España con la seguridad marítima en los escenarios de interés nacional.