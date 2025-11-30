Barcala y Ruz apuestan por la continuidad de la Maratón Elche-Alicante

Los ayuntamientos de Elche y Alicante y el Club Atlético Montemar, coorganizadores de la exitosa primera edición de la Maratón Internacional Elche-Alicante, hablan ya de su intención de que este macroevento deportivo se repita. La buena participación, que ya la pone en el séptimo lugar entre las maratones españolas, así como un desarrollo sin incidencias y con apoyo del público local en los tramos urbanos son los argumentos detrás de este deseo de continuidad.

"Creo que ha sido un éxito absoluto", ha valorado el alcalde alicantino, Luis Barcala, en una jornada "totalmente histórica que forma parte de ese proyecto de eje funcional configurado entre Elche y Alicante". Los datos, con 4.300 dorsales inscritos y 3.500 maratonianos tomando la salida ya la convierten en la tercera prueba deportiva más grande de las que se celebran en la provincia, detrás de la Gran Carrera del Mediterráneo y la salida de la Ocean Race.

Desde la organización se han congratulado por contar con una cincuentena de nacionalidades entre los inscritos, y Barcala ha señalado que la maratón "ha servido de escenario perfecto para una prueba de gran proyección, sobre todo internacional". En clave más local, la carrera ha sido el primer y hasta ahora único punto en materializarse de la agenda conjunta que los alcaldes de Alicante y Elche llevan dos años anunciando.

Autoridades de ambos ayuntamientos y del Club Atlético Montemar en la salida de la maratón, desde Elche. / INFORMACIÓN

Era, por tanto, un día grande para ambos gobiernos municipales. A las 9:00, frente al Palacio de Altamira en Elche, los alcaldes y varios ediles de las dos corporaciones vieron partir a los maratonianos. A las 11:13, cuando el ganador masculino cruzó la línea de meta, los representantes institucionales estaban todos presentes en el puerto de Alicante. "Es una cita histórica de hermanamiento de dos ciudades que juntas sumamos muchísimo, es la séptima más numerosa de España, y es la primera edición de muchas", ha compartido el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, desde el muelle alicantino.

Por su parte, Barcala, en declaraciones que ofreció tras la entrega de premios, no se ha privado de decir que el Ayuntamiento "va a seguir apostando por esta prueba y por las siguientes ediciones de esta prueba". El primer edil alicantino considera además que ha sido "un éxito de público, que tanto en la ciudad de Elche como en la ciudad de Alicante ha estado animando a los corredores". Más allá de la buena acogida, también ha puesto en valor el impulso económico en un fin de semana en que los hoteles alicantinos han rozado el 85 % de ocupación.

"El Ayuntamiento de Alicante va a seguir trabajando en la desestacionalización turística y con el turismo deportivo, apostando porque sea uno de esos segmentos turísticos de atracción para nuestra ciudad", ha añadido el alcalde. Cabe recordar que la prueba ha combinado 11 kilómetros de tramo urbano en Elche, 20 kilómetros entre una ciudad y otra y 11 kilómetros finales en Alicante que culminaron en el muelle 12 del puerto.

El Puerto quiere seguir albergando la meta

Justamente, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha celebrado el éxito de la prueba y ha recordado el puerto es "de la provincia, que conecta Alicante con Elche y es un fantástico escenario para albergar estas pruebas internacionales. En las próximas ediciones seguro que todavía habrá más participación y mejoraremos muchas cosas", para añadir que "el Puerto quiere seguir albergando la meta y ser ese punto de encuentro en la provincia".

Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria, y los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz, entregan los premios al podio masculino de la maratón. / INFORMACIÓN

"El puerto tiene que abrirse y tiene que ser un flujo constante de personas, mercancías y un canal de prosperidad, y en los aspectos culturales y deportivos también", ha continuado Rodríguez desde el mismo muelle que, en enero de 2027, acogerá por sexta vez la salida de la regata Ocean Race.

Primera maratón de la provincia

La carrera ha supuesto también un desafío organizativo para ambos municipios, con múltiples cortes de tráfico a lo largo del recorrido, y para el Club Atlético Montemar, que después de organizar este mismo mes la sexta Gran Carrera del Mediterráneo (de 21 kilómetros de trayecto), se ha lanzado a hacer historia con la primera maratón en una provincia que, por otra parte, tiene amplia experiencia con las medias maratones.

José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, ha aprovechado el micrófono para "alabar a la Policía Local de Elche, ha estado increíble también la Policía Local de Alicante en la organización de la carrera" y ha querido también "poner en valor los 440 voluntarios que han estado en la carrera", así como la implicación de múltiples clubes de atletismo de la provincia para ayudar en el desarrollo del evento.

"Creo que es una carrera que ha venido para quedarse, siempre y cuando nuestros ayuntamientos nos lo permitan. Cuando Alicante sale a la batalla y a competir, Alicante va a lo máximo y ahí vamos a intentar estar", ha añadido el dirigente del club deportivo, orgulloso tras la entrega de premios, mientras el grueso de los 3.500 corredores seguían llegando a meta.