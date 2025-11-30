¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil

¡Preparados, listos... ya! La temporada de playbacks de las Hogueras de Alicante llega a su fin y es la hora de saber quién se jugará el primer puesto y el resto de reconocimientos en las finales de XXXVII Certamen Artístico organizado por la Federació de Fogueres. Un evento que atrae las miradas tanto de pequeños y mayores de la fiesta como de fans de estos breves musicales para hacer las delicias de sus espectadores con diferentes temáticas.

Las modalidades Adulta y Única ya saben sus clasificados y ahora, los más pequeños de la fiesta conocen a los suyos; ¿Quién se llevará la corona en esta ocasión?

Descubre a los clasificados de Infantil de las Hogueras de Alicante

La Federació de Fogueres ha comunicado la decisión de ampliar el número de espectáculos que se visionarán en la final de 10 a 12 comisiones participantes por la gran calidad de los 12 shows realizados durante el fin de semana del sábado 29 y 30 de noviembre. Estos son los elegidos para actuar una segunda vez en el Centro de Tecnificación el próximo domingo 7 de diciembre:

Hogueras Tómbola con Barri San Agustí

Hoguera Port d'Alacant

Hoguera La Condomina

Hoguera Gran Vía - Garbinet

Hoguera Ángeles - Felipe Bergé

Hoguera Avenida de Loring - Estació

Hoguera Sagrada Familia

Hoguera Sant Blai - La Torreta

Hoguera Gran Vía Sur

Hoguera Baver - els Antigons

Hoguera Florida Portazgo

Hoguera Los Ángeles

Primeras eliminatorias del Certamen Artístico de las Hogueras de Alicante (2025-2026) / Antonio Vigueras

Clasificados en modalidad Adulta

Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo sábado 6 de diciembre:

Hoguera Ángeles - Felipe Bergé

Hoguera La Ceràmica

Hoguera Los Ángeles

Hoguera Sagrada Familia

Hoguera Florida Portazgo

Hoguera Sant Blai La Torreta

Hoguera Baver - Els Antigons

Hoguera Polígono de San Blas

Hoguera Gran Vía - Garbinet

Hoguera Avinguda de Loring - Estació

Clasificados en modalidad Única

Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo lunes 8 de diciembre: