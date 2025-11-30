¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil
Consulta las comisiones clasificadas que defenderán sus espectáculos en las finales del Certamen Artístico organizado por la Federació de Fogueres
¡Preparados, listos... ya! La temporada de playbacks de las Hogueras de Alicante llega a su fin y es la hora de saber quién se jugará el primer puesto y el resto de reconocimientos en las finales de XXXVII Certamen Artístico organizado por la Federació de Fogueres. Un evento que atrae las miradas tanto de pequeños y mayores de la fiesta como de fans de estos breves musicales para hacer las delicias de sus espectadores con diferentes temáticas.
Las modalidades Adulta y Única ya saben sus clasificados y ahora, los más pequeños de la fiesta conocen a los suyos; ¿Quién se llevará la corona en esta ocasión?
Descubre a los clasificados de Infantil de las Hogueras de Alicante
La Federació de Fogueres ha comunicado la decisión de ampliar el número de espectáculos que se visionarán en la final de 10 a 12 comisiones participantes por la gran calidad de los 12 shows realizados durante el fin de semana del sábado 29 y 30 de noviembre. Estos son los elegidos para actuar una segunda vez en el Centro de Tecnificación el próximo domingo 7 de diciembre:
- Hogueras Tómbola con Barri San Agustí
- Hoguera Port d'Alacant
- Hoguera La Condomina
- Hoguera Gran Vía - Garbinet
- Hoguera Ángeles - Felipe Bergé
- Hoguera Avenida de Loring - Estació
- Hoguera Sagrada Familia
- Hoguera Sant Blai - La Torreta
- Hoguera Gran Vía Sur
- Hoguera Baver - els Antigons
- Hoguera Florida Portazgo
- Hoguera Los Ángeles
Clasificados en modalidad Adulta
Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo sábado 6 de diciembre:
- Hoguera Ángeles - Felipe Bergé
- Hoguera La Ceràmica
- Hoguera Los Ángeles
- Hoguera Sagrada Familia
- Hoguera Florida Portazgo
- Hoguera Sant Blai La Torreta
- Hoguera Baver - Els Antigons
- Hoguera Polígono de San Blas
- Hoguera Gran Vía - Garbinet
- Hoguera Avinguda de Loring - Estació
Clasificados en modalidad Única
Estas son las comisiones participantes que defenderán su espectáculo el próximo lunes 8 de diciembre:
- Hoguera Ciudad de Asís
- Hoguera Pla-Metal
- Hoguera Hernán Cortés
- Hoguera Altozano Sur
- Hoguera Portuarios - Pla del Bon Repós
- Hoguera Mercado Central
- Hoguera Vía Parc - Vistahermosa
- Hogueras Benalúa y San Blas
- Hoguera L'Harmonia - San Gabriel
- Hoguera Carolinas Altas
- Hoguera Nou Alipark
- Hoguera José Ángel Guirao
- Hoguera Don Bosco
- Hoguera Foguerer Carolinas
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: 'Es imposible tener una licencia con meses de antelación
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- La fragata 'Numancia' atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
- La letra pequeña del plan para construir 221 viviendas protegidas en Alicante: plazos y exigencias
- Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina 'antiaborto