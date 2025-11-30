¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?

Tras un año completo con la AP-7 libre de peaje de forma provisional, el balance que ofrecen los datos del tráfico en la A-70 muestran que su impacto no ha sido suficiente para acabar con la saturación que sufre la principal vía de comunicación de Alicante y su área. Al menos por ahora con los datos provisionales de que se disponen.

Y es que pese a registrarse un trasvase que llega a alcanzar en algunos meses los 15.000 vehículos, la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos en la A-70 baja solo levemente, se mantiene o incluso repunta con fuerza en algunos puntos. Se oscila entre una caída del 6,3 % en el mejor de los casos y una subida del 11,4 % en el peor.

Así, en horas punta se registra un tráfico denso, que se convierte en circulación lenta o retenciones en cuanto se produce algún pequeño accidente o avería. O sin que sea necesaria incidencia alguna.

Eso sí, la liberalización de la autopista que circunvala el área metropolitana de Alicante lo que ha hecho es amortiguar este incremento de tráfico, por lo que la saturación habría sido aún mayor para una vía que pasa por ser la una de las más saturadas de España, teniendo en cuenta su capacidad y el tráfico que soporta. Sobre todo ha aliviado el tráfico pesado que no tiene como destino el área metropolitana, sino que está de paso.

La gratuidad finaliza en febrero de 2026 y Ministerio de Fomento abordará con los datos de todo 2025 la decisión de la liberalización definitiva

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho públicos los datos de tráfico de 2025 hasta el mes de agosto en las autovías de la provincia, por lo que se puede comparar los primeros doce meses sin peaje, ya que la medida la aplicó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a mediados de julio de 2024. Una decisión que se ha prorrogado hasta febrero de 2026, con la intención de que sea definitiva.

Así, tomando como referencia el punto que sufre una mayor carga de tráfico de la A-70, en el kilómetro 19,1, a la altura de Bacarot, en las inmediaciones del enlace con la A-31, donde hay una estación de control, los datos reflejan un incremento del tráfico del 11,4 % entre agosto de 2024 y julio de 2025, respecto al mismo periodo entre 2023 y 2024, cuando había peaje salvo la segunda quincena del mes de julio de 2024, los primeros con la barrera levantada.

Cartel que informa de que la AP-7 es gratuita a la llegada al área metropolitana de Alicante desde Benidorm / ALEX DOMINGUEZ

Los datos recopilados por INFORMACIÓN reflejan en el primer año sin peaje 94.737 vehículos diarios de media, frente a los 85.048 del año previo. Casi 10.000 más. Y todo pese a que la AP-7 registra entre 7.000 y 15.000 vehículos más, dependiendo del mes -en verano la intensidad es significativamente mayor- y del punto que se tome de referencia.

155.000 vehículos diarios en julio

Además, llama poderosamente la atención el dato registrado en julio de 2025 en este punto, con 154.772 vehículos diarios, ya que el máximo en Bacarot en los dos años anteriores había sido de casi 108.000 en julio de 2023. Del mismo modo, estos datos de la DGT son por ahora provisionales, por lo que podrían estar sujetos a alguna corrección.

Y es que el problema reside, a tenor de estos datos, en que el tráfico sigue creciendo en el área metropolitana de Alicante, lo que hace que el trasvase de vehículos no sea suficiente para observar una mejora generalizada.

Factores que dificultan la descongestón de la A-70 a través de la AP-7 Son diversos los factores que complican una reducción sensible del tráfico en la A-70 a través de la AP-7. Y es que la primera circunvalación de Alicante presenta una intensidad media diaria muy alta, y mucho de ese tráfico tiene como origen o destino el área metropolitana, o que incluso van de un punto a otro dentro de la misma aglomeración urbana, y que prácticamente no tienen más alternativa que la A-70. En este sentido, la AP-7, que constituye la segunda circunvalación, lo tiene complicado para ser una alternativa a la A-70 en los desplazamientos metropolitanos, ya que la autopista discurre demasiado lejos de Alicante como para cumplir esta función y, además, apenas cuenta con accesos a la aglomeración urbana. Las únicas excepciones destacables son los enlaces de Mutxamel y San Vicente del Raspeig, que sí facilitan la conexión con estos municipios, sobre todo con su parte norte, y con otras localidades como El Campello, Xixona o Busot. Uno de los grandes errores de partida de esta autopista fue el hacerla pasar lejos del aeropuerto de Alicante-Elche, obligando a todo el que quiera acudir a esta instalación a utilizar la A-70 y compartir un saturado espacio con el tráfico metropolitano. La AP-7 es inviable como alternativa en este sentido.

La comparativa en otro punto de la A-70, en el punto kilométrico 2,40, a la altura del enlace con Xixona-Mutxamel, refleja en el último año una bajada del 6,3 % en la IMD, con pasando de 41.302 vehículos diarios entre agosto de 2023 y julio de 2024 a 38.682 en el mismo periodo de los siguientes 12 meses, ya sin peaje.

Y en el kilómetro 11,2, a la altura de San Vicente, entre las salidas de Rabasa y Villafranqueza, la reducción es solo de un 1 %, pasando de 87.175 vehículos diarios a 86.380.

Solo agosto

Si la comparación se circunscribe al mes de agosto, en el punto de Bacarot en 2022 había 97.501 vehículos de media diaria, en 2023 eran 105.248, en 2024, ya con la liberalización, 92.134, y en agosto de este año 95.231, es decir 10.000 vehículos menos que antes de la liberación, pero 3.000 más que el pasado año.

Uno de los peajes de la AP-7 tras la liberalización / Alex Domínguez

En otro punto, a la altura del barranco de las Ovejas, entre los entronques con las autovías de Alcoy (A-7) y Madrid (A-31) (punto kilométrico 14,38), se ha registrado un incremento notable en los últimos años pese a la gratuidad de la AP-7. Así, en 2023 pasaban 70.280 vehículos diarios, en 2024 aumentó pese a la liberalización hasta los 76.331 y en 2025 se ha disparado hasta los 89.180 vehículos diarios.

Así, la congestión va a más conforme nos acercamos a los nudos de Alicante-Vistahermosa, la UA, la autovía de Madrid y el aeropuerto.

Liberalización definitiva

Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento han explicado a INFORMACIÓN respecto a estas cifras de tráfico hasta el mes de agosto de 2025 que "valoraremos los datos completos al final de año para ya abordar la liberalización definitiva".

Con esta medida el Gobierno central trata de descongestionar una vía clave para el área metropolitana de Alicante, a falta de otras medidas a largo plazo que se estudian, como sería el reivindicado tercer carril que aumentaría la capacidad de esta infraestructura. Sería un vial adicional de 24 kilómetros, cuyo coste podría oscilar entre los 230 y los 400 millones de euros, y que el ministerio anunció el 2024 que estudiaba la viabilidad del proyecto.

Una de las autovías más saturadas de España La A-70 no es solamente la autovía más congestionada de la provincia de Alicante, sino una de las más saturadas de toda España. Y es que es la vía que tiene menos capacidad de entre las que soportan mayores niveles de tráfico de todo el país. Se trata de la única autovía que aguanta de media el paso diario de casi 100.000 vehículos, superando esa cifra en el verano, con solo dos carriles por sentido. Las demás cuentan con al menos tres. Y, en todo caso, son pocas las que registran una intensidad viaria tan alta.

Al liberar la AP-7 lo que se buscaba era reducir los atascos en la A-70, mejorar la seguridad vial, disminuir accidentes y bajar las emisiones contaminantes. Una gratuidad que ha sido celebrada además por los transportistas pero que de momento se queda lejos de los 25.000 vehículos que esperaba, ya que hasta ahora los datos provisionales señalan picos de hasta 15.000 vehículos.

Por otra parte el Ministerio tramita la reforma de los enlaces de la A-70 con la A-31 y con la Universidad de Alicante, así como la mejora de cuatro kilómetros entre las salidas de la A-7 y la A-31.