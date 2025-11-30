EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: domingo templado y cielos cambiantes en toda la provincia
Para este sábado la jornada llega con máximas de hasta 18ºC, ambiente seco y viento de poniente moderado
La provincia de Alicante afronta este domingo con un tiempo tranquilo y de tonos suaves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La mañana comienza con temperaturas moderadas y cielos entre nubes y claros, en un ambiente seco que se mantiene en toda la provincia. El viento sopla con constancia pero sin excesos, dejando una sensación térmica agradable a lo largo del día.
El tiempo en Alicante
Cielos mayormente nublados al amanecer y un ambiente de unos 13 °C. A lo largo del día, el termómetro ascenderá hasta unos 19°C, con cielo entre nubes y claros.
El tiempo en Elche
Ambiente templado con mínimas suaves por la mañana y máximas rondando los 19°C. Cielos nubosos en general.
El tiempo en Benidorm
Benidorm espera temperaturas matutinas templadas y máximas también en torno a 18 °C. Cielos despejados o con nubes dispersas y probabilidad de precipitaciones durante el medio día y primeras horas de la tarde.
El tiempo en Elda
El sol deja la máxima en 17 °C, se esperan cielos muy nubosos a partir del medio día. El viento del norte sopla débil, en un ambiente muy seco.
El tiempo en Torrevieja
Tiempo claro de principio a fin, con termómetros entre 9 y 19 °C y cielos poco nubosos. El oeste domina el viento, moderado en las horas centrales, manteniendo la atmósfera muy limpia.
El tiempo en Orihuela
Día despejado y frío a primera hora, con mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Existe riesgo de precipitación cara la noche.
El tiempo en Alcoy
Cielo muy nuboso con lluvia escasa durante toda la jornada, con temperaturas entre 7 y 14 °C y humedad muy baja. El viento del sur se deja notar con intervalos moderados, sin llegar a ser molesto.
El tiempo en Dénia
Jornada de intervalos nubosos con lluvia y mínimas de 9°C y máximas que rondan los 17 °C.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: 'Es imposible tener una licencia con meses de antelación
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques
- La fragata 'Numancia' atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- La letra pequeña del plan para construir 221 viviendas protegidas en Alicante: plazos y exigencias
- Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina 'antiaborto