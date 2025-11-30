Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alicante: domingo templado y cielos cambiantes en toda la provincia

Para este sábado la jornada llega con máximas de hasta 18ºC, ambiente seco y viento de poniente moderado

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo.

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Laura Morote

La provincia de Alicante afronta este domingo con un tiempo tranquilo y de tonos suaves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La mañana comienza con temperaturas moderadas y cielos entre nubes y claros, en un ambiente seco que se mantiene en toda la provincia. El viento sopla con constancia pero sin excesos, dejando una sensación térmica agradable a lo largo del día.

El tiempo en Alicante

Cielos mayormente nublados al amanecer y un ambiente de unos 13 °C. A lo largo del día, el termómetro ascenderá hasta unos 19°C, con cielo entre nubes y claros.

El tiempo en Elche

Ambiente templado con mínimas suaves por la mañana y máximas rondando los 19°C. Cielos nubosos en general.

El tiempo en Benidorm

Benidorm espera temperaturas matutinas templadas y máximas también en torno a 18 °C. Cielos despejados o con nubes dispersas y probabilidad de precipitaciones durante el medio día y primeras horas de la tarde.

El tiempo en Elda

El sol deja la máxima en 17 °C, se esperan cielos muy nubosos a partir del medio día. El viento del norte sopla débil, en un ambiente muy seco.

El tiempo en Torrevieja

Tiempo claro de principio a fin, con termómetros entre 9 y 19 °C y cielos poco nubosos. El oeste domina el viento, moderado en las horas centrales, manteniendo la atmósfera muy limpia.

El tiempo en Orihuela

Día despejado y frío a primera hora, con mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Existe riesgo de precipitación cara la noche.

El tiempo en Alcoy

Cielo muy nuboso con lluvia escasa durante toda la jornada, con temperaturas entre 7 y 14 °C y humedad muy baja. El viento del sur se deja notar con intervalos moderados, sin llegar a ser molesto.

El tiempo en Dénia

Jornada de intervalos nubosos con lluvia y mínimas de 9°C y máximas que rondan los 17 °C.

