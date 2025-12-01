Alicante gana 14 nuevos puntos de recarga en el parking de la avenida de la Estación

El parking subterráneo de la avenida de la Estación se convierte en el mayor espacio de recarga para vehículos eléctricos del centro de la ciudad. Iberdrola | bp pulse y Vectalia han puesto en marcha 14 nuevos puntos en el espacio, titularidad de la Generalitat Valenciana y gestionado por la empresa de movilidad.

En este aparcamiento, frente a la Diputación y junto a la estación de Renfe y la futura intermodal, se han dispuesto 4 nuevas tomas ultrarrápidas (150 kW), 6 rápidas (50 kW) y 4 semirrápidas (22 kW). Todos los puntos están alimentados con energía 100% renovable y buscan ofrecer soluciones de recarga que se adapten a las distintas necesidades de los usuarios, tanto particulares como profesionales. Además, el entorno cuenta con una amplia oferta comercial y de restauración que mejora la experiencia de carga.

100 puntos en la provincia

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat; Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante; Antonio Arias Paredes, consejero delegado y presidente de Vectalia, y Pablo Pirles, director general de Iberdrola I bp pulse. Con esta inauguración, la compañía de suministro refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana, donde ya cuenta con 229 puntos de recarga, 100 de ellos en la provincia de Alicante.

Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse, ha afirmado que estos hubs de recarga "no solo ofrecen velocidad, sino también conveniencia para los usuarios", por lo que la ubicación "representa un modelo de movilidad eléctrica urbana" al que buscan "contribuir de forma activa". Antonio Arias Paredes, presidente y consejero delegado de Vectalia, ha añadido que el proyecto "refuerza" su compromiso "con una movilidad urbana más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de los ciudadanos". Para Vectalia, ha destacado Arias, "impulsar junto a Iberdrola | bp pulse un hub de estas características en una ubicación tan estratégica representa una apuesta clara por transformar la forma en que nos movemos por la ciudad, aportando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y el entorno".

Con esta nueva infraestructura, Iberdrola | bp pulse da un paso más en su objetivo de liderar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible en España, facilitando el acceso a una red pública de carga ultrarrápida con energía 100% renovable. La colaboración con actores clave del ámbito local permite avanzar en un despliegue eficiente y capilar de infraestructuras, como demuestra este nuevo hub en Alicante, ejemplo del papel fundamental que desempeña la colaboración público-privada en la descarbonización del transporte urbano.