Alicante sancionará a una conocida discoteca por "empapelar" Maisonnave con publicidad de una fiesta

El Ayuntamiento de Alicante "aguará la fiesta" a una conocida discoteca de Playa de San Juan. La Policía Local instruye un expediente sancionador contra la sala Copity, de Playa de San Juan, por colocar publicidad en el mobiliario público de la avenida Maisonnave. El acto, que infringe la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, está castigado con una sanción de 300 euros por cada cartel, hasta un máximo de 3.000 euros.

Este fin de semana, la céntrica avenida de Maisonnave ha aparecido "empapelada" de carteles y pegatinas que anuncian un evento que tendrá lugar en la conocida discoteca Copity en los próximos días. Los anuncios, situados sobre respiraderos del parking subterráneo, paredes y vallados, incluyen desde la información de la fiesta hasta un código QR para acceder con el teléfono móvil al contenido y la venta de entradas.

Hasta 3.000 euros de multas

Ante esta situación, según han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN, la Policía Local está instruyendo un expediente sancionador por incumplimiento de la normativa local, concretamente la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, que prohíbe la colocación de publicidad tanto en mobiliario urbano como en la propia calle. Las mismas fuentes han apuntado que la apertura del expediente se va a notificar debidamente a la empresa, ya que se trata de una infracción que acarrea una sanción de hasta 300 euros por cada cartel, con un máximo de 3.000.

Ahora, la empresa puede proceder a retirarlos y atenuar la posible sanción. No obstante, efectivos de la Concejalía de Limpieza ya se han desplazado a la inspección y adoptarán las medidas oportunas para restablecer la imagen en Maisonnave. Si fueran los operarios municipales, y no la empresa responsable, quienes eliminaran los anuncios colocados irregularmente, la futura multa no se vería reducida.