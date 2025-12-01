Alicante sancionará a una conocida discoteca por "empapelar" Maisonnave con publicidad de una fiesta
La Policía Local abre expediente a una sala de ocio de Playa de San Juan y el Ayuntamiento impondrá una multa de 300 euros por cada anuncio, hasta un máximo de 3.000
El Ayuntamiento de Alicante "aguará la fiesta" a una conocida discoteca de Playa de San Juan. La Policía Local instruye un expediente sancionador contra la sala Copity, de Playa de San Juan, por colocar publicidad en el mobiliario público de la avenida Maisonnave. El acto, que infringe la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, está castigado con una sanción de 300 euros por cada cartel, hasta un máximo de 3.000 euros.
Este fin de semana, la céntrica avenida de Maisonnave ha aparecido "empapelada" de carteles y pegatinas que anuncian un evento que tendrá lugar en la conocida discoteca Copity en los próximos días. Los anuncios, situados sobre respiraderos del parking subterráneo, paredes y vallados, incluyen desde la información de la fiesta hasta un código QR para acceder con el teléfono móvil al contenido y la venta de entradas.
Hasta 3.000 euros de multas
Ante esta situación, según han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN, la Policía Local está instruyendo un expediente sancionador por incumplimiento de la normativa local, concretamente la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, que prohíbe la colocación de publicidad tanto en mobiliario urbano como en la propia calle. Las mismas fuentes han apuntado que la apertura del expediente se va a notificar debidamente a la empresa, ya que se trata de una infracción que acarrea una sanción de hasta 300 euros por cada cartel, con un máximo de 3.000.
Ahora, la empresa puede proceder a retirarlos y atenuar la posible sanción. No obstante, efectivos de la Concejalía de Limpieza ya se han desplazado a la inspección y adoptarán las medidas oportunas para restablecer la imagen en Maisonnave. Si fueran los operarios municipales, y no la empresa responsable, quienes eliminaran los anuncios colocados irregularmente, la futura multa no se vería reducida.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: 'Es imposible tener una licencia con meses de antelación
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- La fragata 'Numancia' atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
- Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina 'antiaborto
- Un centro de salud en Alicante que da cita médica presencial y telefónica a un mes
- ¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil