El Ayuntamiento de Alicante prorroga por un año el servicio del albergue municipal
La ampliación del contrato asegura la continuidad del Centro de Acogida y Urgencias Sociales en pleno proceso judicial sobre la validez de los pliegos y la subrogación del personal
El Ayuntamiento de Alicante acordó este lunes la primera prórroga del contrato de gestión del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar. La decisión, adoptada en una Junta de Gobierno extraordinaria, garantiza la continuidad del servicio durante un año más mientras permanece abierto el proceso judicial que cuestiona la validez del contrato actualmente en vigor.
La prórroga se activará sobre el contrato que fue adjudicado en noviembre de 2024 a la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., único licitador en la convocatoria. La adjudicación, formalizada entonces en una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, se realizó por un importe de 1,3 millones de euros y preveía una vigencia inicial de doce meses, con la posibilidad de una única extensión adicional, la que ahora se ejerce.
El procedimiento de adjudicación se inició en julio del pasado año, pero quedó temporalmente paralizado tras los recursos presentados por la Federación de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV y por la Fundación Salud y Comunidad, que reclamaron la suspensión cautelar del proceso. Finalmente, el contrato pudo formalizarse, aunque el conflicto jurídico continuó avanzando.
Una sentencia que cuestiona los pliegos
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró el pasado mes de octubre la invalidez jurídica de los pliegos del contrato, al concluir que debían incorporar la obligación de subrogación del personal que trabajaba en el servicio anterior. La resolución anula el presupuesto de licitación y ordena al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para ejecutar las nulidades. No obstante, el fallo no era firme, y el Ayuntamiento de Alicante recurrió esta sentencia el pasado 31 de octubre.
La sentencia responde al recurso de la Fundación Salud y Comunidad, que había gestionado el antiguo CAI durante más de dos décadas. La entidad defendía que el nuevo servicio reproducía prácticamente las mismas funciones y que, por tanto, debía garantizarse la continuidad de la plantilla. Según sus datos, de los 25 trabajadores del anterior centro, solo seis fueron contratados en el CAUS, lo que podría generar indemnizaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: 'Es imposible tener una licencia con meses de antelación
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- La fragata 'Numancia' atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
- Desahuciada una familia con dos hijos de 11 y 6 años en Alicante
- Alicante sancionará a una marca de ropa por "empapelar" Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina 'antiaborto