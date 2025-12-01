El Ayuntamiento de Alicante prorroga por un año el servicio del albergue municipal

El Ayuntamiento de Alicante acordó este lunes la primera prórroga del contrato de gestión del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar. La decisión, adoptada en una Junta de Gobierno extraordinaria, garantiza la continuidad del servicio durante un año más mientras permanece abierto el proceso judicial que cuestiona la validez del contrato actualmente en vigor.

La prórroga se activará sobre el contrato que fue adjudicado en noviembre de 2024 a la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., único licitador en la convocatoria. La adjudicación, formalizada entonces en una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, se realizó por un importe de 1,3 millones de euros y preveía una vigencia inicial de doce meses, con la posibilidad de una única extensión adicional, la que ahora se ejerce.

El procedimiento de adjudicación se inició en julio del pasado año, pero quedó temporalmente paralizado tras los recursos presentados por la Federación de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV y por la Fundación Salud y Comunidad, que reclamaron la suspensión cautelar del proceso. Finalmente, el contrato pudo formalizarse, aunque el conflicto jurídico continuó avanzando.

Una sentencia que cuestiona los pliegos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró el pasado mes de octubre la invalidez jurídica de los pliegos del contrato, al concluir que debían incorporar la obligación de subrogación del personal que trabajaba en el servicio anterior. La resolución anula el presupuesto de licitación y ordena al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para ejecutar las nulidades. No obstante, el fallo no era firme, y el Ayuntamiento de Alicante recurrió esta sentencia el pasado 31 de octubre.

La sentencia responde al recurso de la Fundación Salud y Comunidad, que había gestionado el antiguo CAI durante más de dos décadas. La entidad defendía que el nuevo servicio reproducía prácticamente las mismas funciones y que, por tanto, debía garantizarse la continuidad de la plantilla. Según sus datos, de los 25 trabajadores del anterior centro, solo seis fueron contratados en el CAUS, lo que podría generar indemnizaciones.