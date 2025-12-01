Alicante impulsa el comercio local con 20 jornadas navideñas en barrios, mercados y mercadillos

El comercio de proximidad se prepara para vivir una animada campaña de Navidad. El Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con una docena de asociaciones comerciales de la ciudad, ha presentado este lunes una completa programación navideña con la que pretende impulsar las compras y revitalizar la actividad en los barrios durante el mes de diciembre. Bajo el lema "La Navidad que más sonríe", la iniciativa desplegará 20 jornadas de dinamización que llenarán plazas, mercados y mercadillos de actividades pensadas para atraer a familias, visitantes y consumidores.

La campaña, que se desarrollará del 13 al 30 de diciembre, combina espectáculos itinerantes, talleres navideños, juegos, música, photocalls, animación infantil e incluso experiencias de realidad virtual. Todas estas propuestas se celebrarán en horario de mañana y tarde y han sido diseñadas de forma conjunta con las asociaciones de comerciantes, que han participado activamente en la elección de espacios y actividades para reforzar la vida comercial en unas fechas clave para el sector.

A la presentación de la campaña asistieron representantes de las asociaciones de Pla Carolinas, Benalúa, Condomina-Miriam Blasco, PAU 5, Corazón de Alicante, Comercios y Empresas de San Gabriel, Más que Centro, Quintana, Copibad, Plaza Argel, ACUA y la asociación de Mercadillos, que destacaron el valor de las dinamizaciones y el impacto positivo de la iluminación navideña.

La concejala de Comercio, Lidia López, subrayó que el Ayuntamiento trabaja durante todo el año para impulsar el comercio local y que en Navidad ese esfuerzo se intensifica. "Queremos reivindicar nuestro comercio de proximidad y concienciar de la importancia de comprar en los barrios. Por eso llevamos actividades a todas las zonas de la ciudad, para que el comercio brille más esta Navidad", señaló López.

Actividades en plazas y barrios

El calendario navideño recorrerá distintos puntos de la ciudad para acercar la animación a todos los distritos. Las jornadas comenzarán en plaza América, el viernes 12, y continuarán en plaza de Argel, el sábado 13; plaza Magallanes, el viernes 19; plaza Pla–Carolinas, el sábado 20, y plaza Navarro Rodrigo, el lunes 22.

La dinamización también llegará al PAU 5 y a Historiador Vicente Ramos, ambos el martes 23; a plaza Calvo Sotelo, el viernes 26; San Blas, el sábado 27; Villafranqueza, el lunes 29, y San Gabriel, el martes 30, donde se cerrará el itinerario.

Mercadillos: talleres, pasacalles y personajes navideños

Los mercadillos de Alicante volverán a convertirse en puntos clave de esta campaña. Tras el éxito del año pasado, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por estos espacios comerciales al aire libre con nuevas actividades destinadas a dinamizar la visita de vecinos y familias.

Las jornadas tendrán lugar en Benalúa el 18 de diciembre; Carolinas y Babel, el sábado 20; y Teulada, el 27. En todos ellos se celebrarán talleres infantiles, pasacalles, animación con zancudos y la presencia de elfos navideños, en horario de mañana de 10:30 a 12:30 horas. El objetivo es potenciar la afluencia y apoyar a los vendedores que cada semana dinamizan estos enclaves tradicionales.

Mercados municipales: Papá Noel y los carteros reales

Los cuatro mercados municipales, Central, Babel, Benalúa y Carolinas recibirán una programación especial con visitas de Papá Noel y sus elfos los días 20, 22, 23 y 24 de diciembre. Las actividades, pensadas para que las familias integren las compras en una experiencia lúdica, se desarrollarán de 11 a 13 horas.

Tras la Navidad, los mercados serán también escenario de la llegada de los carteros reales, los días 3 y 5 de enero, permitiendo a los más pequeños entregar sus cartas y deseos para los Reyes Magos en un entorno cercano y accesible