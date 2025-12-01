Barcala acelera otra concesión a Vox y saca a concurso la reforma de la comisaría de Juan XXIII de Alicante

El gobierno de Barcala da un nuevo paso hacia el cumplimiento de las exigencias de Vox y saca a concurso la reforma de la comisaría de Policía Local en Juan XXIII. El Ayuntamiento de Alicante aprobó este lunes, en una Junta de Gobierno extraordinaria, la salida a concurso del proyecto de obras para la reforma de la comisaría de la Policía Local situada en Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, con un presupuesto de 446.287,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta decisión supone una nueva cesión del gobierno municipal del PP a Vox, en un contexto marcado por la negociación de los presupuestos de 2026 y la presión de los de Abascal para que se cumplan sus compromisos pendientes.

La licitación llega además en un momento en el que Vox ha advertido públicamente de que no habrá acuerdo presupuestario si el alcalde, Luis Barcala, no avanza de forma concreta en los 17 puntos que considera imprescindibles. Uno de ellos es precisamente la adecuación de la comisaría de la Policía Local en la Zona Norte, un proyecto que Vox da por cumplido únicamente cuando se haya realizado "la clasificación de las ofertas para su construcción". Con la apertura del concurso, el Ayuntamiento inicia el trámite que el grupo exigía para considerar desbloqueado este punto.

Reforma bajo presión

El proyecto de reforma fue incluido en el tercer expediente de modificación de crédito aprobado en julio por un total de 561.840 euros y que también incluía la reurbanización de la calle San Francisco. La actuación en la comisaría de la Zona Norte prevé la redistribución de toda la planta baja del edificio para mejorar su funcionalidad y adaptarlo a las necesidades actuales de la Policía Local. Además de renovar accesos, instalaciones y acabados, se contempla la adecuación de las zonas exteriores como aparcamiento municipal y el cerramiento de la parcela, actualmente rodeada por un vallado provisional.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, señaló que "la reforma de este inmueble es necesaria para modernizarlo y adecuarlo de cara a que pueda cumplir con las necesidades de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Local para prestar el servicio en esta zona". Asimismo, García añadió que "las mejoras redundarán en la accesibilidad y la atención al ciudadano que son líneas fundamentales en todas las actuaciones que llevamos a cabo desde Infraestructuras".

Por su parte, el concejal de Vox, Mario Ortolá subrayó que "tener una auténtica comisaría en la Zona Norte y no un simple retén era una de las principales demandas de Vox dentro de nuestro compromiso por mejorar la seguridad pública en nuestra ciudad. Muchos barrios de Alicante han dejado de ser lugares tranquilos para las familias y, por ello, buscamos que nuestra Policía Local tenga una base operativa que preste servicio real en toda la Zona Norte".

Reorganización

El concejal de Seguridad, Julio Calero, enmarcó este proyecto dentro del proceso de reorganización de la Policía Local que impulsa el Ayuntamiento. "El Ayuntamiento impulsa de esta forma la reorganización de la Policía Local dotándola de una nueva Jefatura y una comisaría en Zona Norte, que se sumarán a las actuales instalaciones centrales de Babel y el retén de Benisaudet, acercando la presencia policial a los barrios para ganar en seguridad".

Recordó que la nueva Jefatura de la avenida Locutor Vicente Hipólito avanza con un presupuesto de 2,8 millones de euros y que se sumará a la comisaría de Zona Norte y a las actuales instalaciones de Babel y el retén de Benisaudet. También destacó que en los dos últimos años se han invertido más de 6,6 millones en modernización de medios, renovación de la flota, uniformes y equipamiento.

Las 17 líneas rojas de Vox para los presupuestos

La licitación de la reforma de la comisaría es solo una pieza dentro del conjunto de 17 exigencias planteadas por Vox para apoyar los presupuestos de 2026. Entre ellas, la formación insiste en la puesta en marcha de la oficina de atención al cuidador, la renovación de la calle San Francisco, con una reunión previa con comerciantes y vecinos, la reforma integral de la fuente de plaza América y las mejoras del mercadillo de Teulada, que incluyen reparaciones urgentes y un proyecto de reforma para 2026.

También reclama la instalación de seguridad privada en instalaciones municipales, la creación del parque en la calle Nadadora Carmen Soto, la implantación de Wi-Fi municipal en la Plaza del Ayuntamiento y otros puntos estratégicos, así como la presentación pública de la nueva APP de limpieza, prevista para finales de diciembre. En el ámbito social, Vox exige avances en la oficina de maternidad, un proyecto polémico que la izquierda ha bautizado como “oficina antiaborto”.

En materia administrativa y de transparencia, la formación demanda el anuncio público del contenido de la Ordenanza de Agilización Administrativa, la aprobación del Reglamento General de Subvenciones y la revisión de las charlas del Observatorio de Medio Ambiente y de las actividades sobre refugios antiaéreos, que quieren supervisar antes de su difusión.