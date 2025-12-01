Los barracones se cronifican en Alicante tras ganar 18.000 nuevos alumnos en cinco años

Colegios e institutos sin ladrillo alguno que nacen y perduran completamente en barracones. Torrevieja tiene ya cuatro este curso y Alicante, uno. La misma realidad se repite en Benidorm y Calp. Es el extremo al que ha llegado la provincia de Alicante por la avalancha de nuevos alumnos que recibe cada año, que deja en evidencia la enorme falta de infraestructuras educativas. Se estima que 75 centros alicantinos funcionan íntegra o parcialmente en aulas prefabricadas, una solución que siempre empieza siendo temporal, pero que ha acabado eternizándose, pese al disgusto de las familias. Las dos federaciones de asociaciones de padres y madres reclaman a la Generalitat fechas para sustituir las clases modulares por centros educativos dignos, pero estas nunca llegan.

Pese a la constante bajada de la natalidad, los colegios e institutos públicos de la provincia han sumado en apenas cinco años 17.955 nuevos estudiantes, según las estadísticas del Ministerio de Educación. Un fenómeno estrechamente vinculado a la migración. Y es que el alumnado de origen internacional ha crecido un 50 % en un lustro y uno de cada cuatro estudiantes en los colegios e institutos ya procede de fuera de España.

Frente a ello, la construcción y renovación de las infraestructuras se hace todavía más necesaria y urgente, ya que antes de dispararse la cifra de escolares había déficit de espacios. Prueba de ello no son solo los barracones, sino la falta de condiciones de la Escuela de Arte y Superior de Alicante (Easda) o el conservatorio de la capital de la provincia, cuya comunidad educativa se ha echado a la calle para protestar.

El Plan Edificant, que activó el anterior Gobierno del Botànic, implicó la renovación, ampliación o construcción de 202 centros educativos en la provincia, según Compromís, formación al frente de Educación desde 2015 a 2023, con 212 millones de euros. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender la escolarización del nuevo alumnado, en parte, por su lenta tramitación y por los baches burocráticos que han tenido que sortear buena parte de los proyectos, algunos de los cuales se están materializando ahora, pero otros siguen sin ver la luz, más de dos años después de que el PP tomara las riendas del Consell. Como ejemplo, el pasado mes de mayo, Compromís cifró en 17 las obras educativas, recogidas en el Edificant, que están paralizadas en la provincia.

Barracones en un colegio de Torrevieja, municipio con cuatro centros educativos en prefabricadas / TONY SEVILLA

La Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Enric Valor advierte de la misma parálisis a día de hoy y lamenta "la falta de nuevos proyectos para ampliar las plazas y renovar centros que están muy obsoletos, como el conservatorio de Alicante", señala su presidente, Antonio Verdú, por lo que urge una reunión con la Dirección General de Infraestructuras Educativas. Un encuentro que también reivindica la federación Gabriel Miró. El colectivo de familias insiste en la necesidad de que la Conselleria de Educación marque plazos. "Entendemos que las prefabricadas son la única solución en localidades donde no hay sitio para meter alumnos, pero queremos que si se ponen barracones vayan aparejados a la fecha de la construcción del colegio", advierte su portavoz, Sonia Terrero.

Barracones en el colegio la Cañada el Fenollar, centro de Alicante a la cola del Edificant / Héctor Fuentes

Aumento del presupuesto del Edificant

Desde el departamento de José Antonio Rovira defienden que la conselleria lleva más de 100 incrementos de delegaciones de competencia, es decir, que ha subido el presupuesto a proyectos del Edificant porque se han visto encarecidos respecto a lo que se previó inicialmente. Esta subida realizada en menos de dos años supone una inversión de más de 110 millones de euros, según la conselleria, lo que "evidencia el compromiso de la Generalitat con las infraestructuras educativas", sostiene.

Frente a la cronificación de los barracones, Educación se escuda en que uno de "sus principales objetivos es la reducción y eliminación de aulas prefabricadas, sobre todo, de aquellas cuya duración es demasiado larga y viene de legislaturas anteriores". Pero, por el momento, no da fechas. Se ampara en que "está poniendo los medios presupuestarios, técnicos y legales necesarios para mejorar las infraestructuras mediante delegaciones de competencias a Ayuntamientos, obras directas y obras ejecutadas por las direcciones territoriales".

Además, la Administración autonómica se escuda en recurrir a las prefabricadas bajo el argumento de que "los movimientos migratorios están generando importantes presiones en la escolarización", y admite que en algunos municipios no hay plazas escolares suficientes para responder a las necesidades que se presentan cada curso.

Pese a haber enviado en abril una carta a 46 municipios de la Comunidad Valenciana, que suman 66 actuaciones de Edificant, con más de un año de demora en la licitación o el proyecto, para la revocación de las competencias, el departamento de Rovira rechaza que se haya bloqueado los fondos a nadie, como le acusa la oposición. "No se ha bloqueado los fondos a nadie, salvo en algún caso declarado en lesividad o bien revocado por inexistencia de la necesidad", garantiza. Además, asegura que desde la Dirección General de Infraestructuras Educativas se está "animando a todos los ayuntamientos a que mejoren la ejecución de las delegaciones, en algunos casos con enormes retrasos por parte de los consistorios". El objetivo autonómico es que agilicen para contar con más ejecución del programa.

El IES Azorín de Petrer ha estrenado este curso la reforma, licitada hace 18 años / INFORMACIÓN

Batalla política

Frente al letargo en el que se encuentran sumidas las infraestructuras educativas, la batalla política está servida. La conselleria se escuda en que durante los años del Consell del Botànic "se produjo una desatención evidente en materia de infraestructuras educativas en la provincia de Alicante, lo cual tiene su reflejo en las infraestructuras actuales", poniendo como ejemplo la situación de la escuela de arte y el conservatorio de Alicante. Es más, el departamento de Rovira sostiene en que "revertir en dos años las deficientes políticas de ocho años es complicado" y considera que se "están produciendo avances importantes".

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís y diputado por la provincia de Alicante, Gerard Fullana, ha alertado de que el PP solo han delegado dos nuevos Edificant, en lo que va de legislatura y asegura que la Administración autonómica, cuando estaba gestionada por Compromís, delegaba una media de 30 cada cuatrimestre. "Casualmente esas dos delegacioness, cuyotrámitee pro supuesto aún no ha comenzado, se corresponden con dos ayuntamientos donde gobierna el PP, el de Benidorm y el de Torrevieja. La ejecución de los nuevos proyectos no iniciados por el Botànic es del 0%", sentencia el representante de la coalición valencianista.