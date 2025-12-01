Cementerio y memoria (y 2)

En la entrega anterior dimos un pequeño paseo por el cementerio municipal de Alicante recorriendo alguna de sus tumbas más destacadas. Además, en estas mismas páginas y también en otras publicaciones, les he hablado ya de los cementerios de Alicante, Tabarca, Villafranqueza (el actual y el proyecto de la República), el parroquial de Tángel, el desaparecido cementerio de San Blas e incluso otros lugares de enterramiento como el Panteón de los Guijarro o la capilla de la calle Labradores donde fue enterrado el Cronista Rafael Viravens. Hoy continuaremos con nuestro recorrido por el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante.

En la anterior entrega algunos lectores echaron en falta una parada en el panteón de los Mártires de la Libertad. Por esto mismo comenzaremos nuestra visita por esta tumba situada en la calle San Pascual. Este sencillo panteón cúbico que sorprende por su simplicidad no es el lugar original de su enterramiento. Pantaleón Boné y el resto de fusilados el 8 de marzo de 1844 fueron enterrados en una tumba anónima del cementerio de San Blas. En 1934, gracias a la tradición oral que mantenía localizada la tumba, sus restos fueron desenterrados y trasladados solemnemente al nuevo cementerio. En el año 2011 a instancias de la Asociación Cultural Alicante Vivo el panteón fue restaurado y reinaugurado. Ese mismo año, la Conselleria de Cultura pidió al Ayuntamiento su catalogación, algo que aún no se ha producido. A día de hoy, como se observarán si se desplazan hasta allí, está falto de mantenimiento y alguna de sus piezas cerámicas han desaparecido. Pese a no existir actos oficiales, cada 8 de marzo es habitual encontrar flores en la tumba de los Mártires de la Libertad y algún grupo de alicantinistas que siguen firmes en el mantenimiento de su memoria democrática honrando a los que dieron su vida por la Libertad.

Tumba masónica original de Tomás Cifres. / INFORMACIÓN

Detrás del panteón se pueden apreciar dos de las tumbas que fueron resignificadas en 1939 por contener simbología masónica o de izquierdas. En la de Tomás Cifres Picó aún se observa la simbología masónica, seguramente al haber perdido una losa superior que cubriría la lápida original hoy a la vista. La del concejal Rafael Sierra Bernabéu la encontramos muy cerca. La estrella que presidía su lápida fue sustituida toscamente por una cruz. Curiosamente la inscripción de «concejal socialista» se mantuvo. Del resto de la simbología republicana o masónica prefranquista nada queda.

Otro de los enterramientos trasladados del viejo cementerio samblasino es el del dramaturgo Joaquín Dicenta, fallecido en el Hotel Palas en 1917. De su sobria tumba destacan sus grandes letras metálicas doradas que ya han perdido lustre. No traten de localizarla en el buscador de la web municipal. Pese a ser uno de los personajes más importantes enterrados en nuestro cementerio, no aparece. La encontrarán a pocos metros de la tumba del concejal Rafael Sierra, junto a la calle San Roque.

Tumba resignificada del concejal socialista Rafael Sierra. / INFORMACIÓN

Otros destacados personajes trasladados del viejo cementerio de San Blas acabaron en modestos columbarios. Las familias que reclamaron sus restos los recolocaron o bien en pequeños nichos de pared o bien en panteones familiares. En un columbario (o dos) de la calle de Nuestra Señora de los Desamparados hallamos los restos del arquitecto José Guardiola Picó. Digo lo de «o dos» porque parece que la lápida fue cambiada de lugar por otra anexa de la misma familia de forma accidental al trasladarlos. Por este motivo la familia de José Guardiola, representada por su bisnieto Enrique, ha pedido el traslado de todos los restos al Jardí del Silenci asegurándose así de que el Arquitecto Guardiola descanse en este lugar destacado del cementerio del que ya hablamos el mes pasado. Una iniciativa a la que se une el nombramiento de Hijo Predilecto de la ciudad. En estos momentos se está a la espera del visto bueno del Ayuntamiento puesto que toda la documentación ya fue presentada en su día y se han recabado los necesarios apoyos para que ambas peticiones se tengan en consideración.

Tras el cierre del cementerio viejo, se acordó trasladar a todos los militares que allí reposaban a una fosa común. La encontramos al final de la calle de Santa Teresa con una inscripción alegórica a este traslado. En cambio, los religiosos que se encontraban en la capilla del viejo camposanto fueron reubicados en una cripta de la nueva iglesia de San Blas construida en su lugar. Y hablando de religiosos, tanto el sacerdote y Cronista Provincial Gonzalo Vidal Tur como el canónigo Manuel Galbis Belda descansan juntos en la tumba familiar del primero situada entre dos grupos de nichos al final de la calle de San Isidoro.

Otro panteón trasladado de San Blas es el de la familia Prytz. En un principio se pensaba que este panteón era de nueva planta, pero ya aparece en fotos del antiguo camposanto. Lo encontramos a la entrada, al inicio de la calle San Miguel, siempre rodeado de gatos al sol.

Muy cerca de allí se hallaba hasta el mes pasado la tumba del médico Pedro Herrero, una de las más visitadas del cementerio. Siempre repleta de notas y oraciones para este doctor en proceso de canonización. El Venerable Pedro Herrero Rubio descansa hoy en la capilla del Cristo de la Buena Muerte de la Concatedral de San Nicolás.

Al olvidado y amurallado cementerio inglés solo podemos acceder por el exterior del cementerio y previa solicitud de la llave. Tras la limpieza realizada hace unos años apenas quedan unas pocas tumbas visibles. En teoría su conservación depende del consulado británico en Alicante aunque hoy se encuentra en desuso. En un pequeño cercado hallamos las tumbas del empresario inglés Alfred Hill, que montó una fábrica de mermeladas en Benalúa-Sur y posteriormente se asoció a la conservera Las Palmas en el Babel. Junto a él se encuentra su primera esposa Eva Reynolds. Curiosamente su tumba fue costeada por Fanny, su segunda esposa que no descansa a su lado (que sepamos).

Lápida del marinero inglés John Bentley. / INFORMACIÓN

Arrinconada junto a la puerta hallamos la lápida en mármol rojo-Alicante de John Bentley capitán del navío inglés Clio, fallecido en 1836 por una caída cuando contaba con 26 años. Esta losa tuvo que ser traída del anterior cementerio inglés anexo al de San Blas. Una pieza que debería conservarse en el MARQ y no allí tirada de cualquier manera.

Sin duda nos dejamos muchos enterramientos y rincones por descubrirles. Espero que estos dos sencillos artículos les sirvan de guía para visitar nuestro camposanto. Ojalá sirvan de acicate también para que nuestro Ayuntamiento se decida de una vez por todas a incluir al cementerio municipal de Nuestra Señora del Remedio en la Ruta Europea de Cementerios. Motivos hay de sobra.