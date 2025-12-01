El Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional ya es una realidad en Alicante

El Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional ya es una realidad. Este lunes se ha constituido este órgano en el Ayuntamiento de Alicante, de carácter consultivo y que cuenta con representantes de las principales entidades sociales relacionadas con la discapacidad. A su vez, los grupos políticos con representación en el Consistorio (PP, PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) también formaran parte, así como las consellerias de Servicios Sociales y de Sanidad, lideradas respectivamente por Susana Camarero y por Marciano Gómez.

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Alicante, Begoña León, presidirá este consejo. Este lunes, además de enumerar las actuaciones desarrolladas en el Ayuntamiento en materia de discapacidad y accesibilidad, se ha debatido la propuesta del Consejo constituido, que pasará a llamarse Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, tal como han planteado las entidades y después de que la propuesta contara con el respaldo político de los grupos. La concejala Begoña León se ha comprometido a iniciar el proceso de cambio, que debe pasar por Junta de Gobierno y por el pleno.

Sesión de la constitución del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional en el Ayuntamiento de Alicante. / INFORMACIÓN

Las entidades que integran el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional son APSA (Asociación a Favor de los Discapacitados Psíquicos), Apesoa (Asociación de Personas Sordas de l’Alacantí), Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Aebha (Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante), Adema (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante), Anilia (Asociación Pro-Personas con Inteligencia Límite de Alicante), Upapsa (Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante), Adacea (Asociación Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante), Apacv (Asociación Padres Autismo Comunidad Valenciana) y Aspali (Asociación Asperger Alicante).

Semana de la Discapacidad

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante celebra estos días la Semana de la Discapacidad, que se ha iniciado con el despliegue de pancartas conmemorativas en los centros sociales y que contará con un evento central este miércoles: una “jornada de sensibilización y visibilización” con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La jornada tendrá lugar en la céntrica avenida de la Constitución, bajo el lema “Alicante Capaz”, y en ella participarán entidades y centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación profesional de la ciudad de Alicante.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha defendido las medidas de atención a la discapacidad y de promoción de la accesibilidad tomadas desde la administración municipal. Según aseguran, han incorporado 100 contenedores de materia orgánica accesibles en Limpieza y Gestión de Residuos; proyectos para personas con discapacidad desarrollados desde Cultura, el Encuentro de Empleo para personas con discapacidad de la Agencia Local de Desarrollo, servicios de baño adaptados, escuelas deportivas para menores en edad escolar, itinerarios peatonales o el Plan de Accesibilidad de Hogueras, entre otras medidas.