Docentes denuncian retrasos en el cobro de la nómina

En plena campaña para exigir el aumento salarial de los profesores para salir de la cola de los peor retribuidos del país, con una huelga convocada el próximo 11 de diciembre en los centros educativos, docentes de la Comunidad Valenciana han denunciado ahora retrasos en el cobro de la nómina.

Los sindicatos STEPV y el CSIF se han hecho eco de una queja que afecta a centenares de trabajadores y que, al parecer, ha tenido más incidencia en Castellón y Valencia, pero que también ha salpicado residualmente al profesorado de Alicante. Según el CSIF, en la provincia de Alicante el problema se ha dado con los docentes contratados del mes de octubre, al parecer, con financiación europea que no ha sido recibida.

Según el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, hay docentes que sólo han cobrado los retrasos del incremento pendiente desde enero de 2024, pero no la nómina; profesorado que desde septiembre sólo ha cobrado un mes; profesorado que no han cobrado la nómina desde septiembre, pero sí los retrasos; profesorado que no ha cobrado absolutamente nada todavía y profesorado que ha cobrado la nómina pero no los retrasos.

Protestas de profesores por los salarios en Alicante, este mes / Rafa Arjones

Movilización

Por su parte, el STEPV asegura que ya contactó el viernes con la Conselleria de Educación para advertir de la problemática detectada y advierte de que esta "vez es realmente extraño que haya profesorado que cobre los retrasos pero no la nómina, o que cobre la nómina pero no los retrasos". Igualmente, ha calificado de "inaceptable que todavía haya profesorado que no haya visto ni un euro desde septiembre". Por ello, el sindicato ha planteado movilizaciones al colectivo afectado y ha exigido a la Conselleria de Educación el abono de las nóminas y retrasos pendientes.

El CSIF también tiene previsto solicitar una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente para pedir explicaciones sobre los motivos de estos impagos y exigir una solución inmediata que garantice el pago a todos los docentes afectados.

La entidad ha lamentado que, en el contexto económico actual y siendo el profesorado de la Comunidad Valenciana de los peor pagado del país, la Conselleria de Educación encima esté sin abonar de forma puntual y correcta las nóminas del personal docente.