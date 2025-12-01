Llega la epidemia de gripe a Alicante: así va la vacunación a partir de los 65 años

La población de la provincia de Alicante, y de toda la Comunidad Valenciana, realmente está acudiendo "poco y mal", y con mucha pereza, a vacunarse contra la gripe pese a tener "todas las facilidades para inmunizarse en todos los centros de salud" y, aunque la campaña sigue en marcha, no parece que vaya a llegar al 75 % de población protegida como se recomienda para conseguir la inmunidad de rebaño, como tampoco se alcanzó el pasado año.

Así lo afirman los médicos de salud pública cuando la epidemia se abre paso poco a poco, con el triple de casos en dos semanas con una variante este año que los expertos apuntan que es más resistente y contagiosa; y la decisión de la Conselleria de Sanidad de recomendar el uso de mascarillas en espacios sanitarios y Urgencias.

Coberturas

Los datos son relevadores: hasta la semana pasada la cobertura de gripe era solamente del 50 % de los mayores de 80 años, "una cifra ridícula para gente de esa edad"; del 40 % para los que tienen entre 70 y 79 años; y de un 27% en la franja entre 65 a 69 años, según datos oficiales que maneja la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

En cuanto a la vacunación contra el covid aún es peor: del 39 % en mayores de 80; del 28,8 en el grupo entre 70 a 79 años; y de 65 a 69 años de solo un 17,2. "Las mismas ridículas cifras, incluso bastante inferiores, casi a veces la mitad, que la vacunación de la gripe", apunta el presidente de la entidad científica, el doctor Juan Francisco Navarro, responsable del servicio en el Hospital General de Elche.

El contraste con la escasa tasa en gripe y covid es la inmunización en los colegios, que supera el 60 %

Vacunación infantil

Paradójicamente, la vacunación infantil en los colegios va este año muy bien. Es una dosis intranasal que se pone en los centros escolares que han aprobado esta vacuna. La cobertura hace una semana era de casi un 60%, "lo cual es un dato claramente positivo y demuestra que cuando se llevan las vacunas a los sitios adecuados y se hace bien se convence a los padres, el éxito es completo".

En grupos de residencias de mayores y centros sociosanitarios es mejor "e imaginamos que subirá". Alcanza el 64 % en gripe, el 60 % en covid y el 53,2 % en virus respiratorio sincitial, que provoca la bronquiolitis, y que este año se pone por primera vez a estos grupos de riesgo. "Y todavía tiene que mejorar. Creemos que se acercará al 80/90 % porque se hace de una manera mucho más concienzuda y lo lógico es que todas las personas acepten la vacunación".

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Lactantes

La cobertura de inmunización en lactantes con el anticuerpo monoclonal contra la bronquiolitis también va bien y es de un 84% en la Comunidad Valenciana. "Seguramente se acercará al 100% según avancen las últimas semanas del año", augura el doctor.

Respecto a la vacuna contra para trasplantados de médula ósea y de pulmón en la Comunidad Valenciana, hace diez días estaba en un 35 % pero "calculo que será ya actualmente del 50 o 60 %. Los servicios de Medicina Preventiva la estamos acelerando en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana".

Otra asignatura de pendiente es también la cobertura de vacunación de personal sanitario, que está en el 33 % aproximadamente.

"Está totalmente superpuesta a la curva de vacunación que hubo el año pasado, que fue muy poca, no llegó al no llegó al 50 % en este sector cuando tenemos un estándar y un indicador de vacunación de gripe del 75 %. Nos estamos quedando a menos de la mitad en personal que debería vacunarse para protegerse a sí mismo y a sus pacientes".

Captación activa

"Hay que insistir es en que la gente colabore con la vacunación. No son de recibo las bajas tasas de vacunación con que contamos o tener que hacer cada año en diciembre una recaptación de todos los pacientes cuando el sistema sanitario ya ha destinado recursos, que los tiene escasos, para la vacunación en Atención Primaria, en los hospitales, etcétera. Hay que hacer una segunda y una tercera revacunación para todos los rezagados que no les da la gana vacunarse", expresa el médico preventivista.

"A la población también hay que decirle que se espabile porque los medios están a su disposición, pero hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos". Navarro hace referencia al daño de los bulos sobre la vacunación en redes sociales, "la gente es totalmente desconfiada de esta y de otras vacunas y eso es algo que tenemos que revertir. La desconfianza es muy difícil de vencer".

Cepa

En cuanto a la vacuna antigripal de este año, explica que cubre la cepa H3N2 "y si bien es posible que se produzcan fenómenos de escape menores, generalmente es eficaz". "Todos los años puede haber predominancia de algunos clones que difieren un poco de esa cepa, pero estructuralmente se suele mantener y la protección que confiere la vacuna se mantiene. Aunque haya un ligero fenómeno de escape vacunal, a no ser que cambie totalmente el virus, la vacunación es efectiva".

La expansión en todo caso tiene que ver con los viajes internacionales aunque en este momento, señala el doctor, el índice de infecciones respiratorias es similar al del pasado año en el arranque de diciembre.

Según este especialista, los sistemas de vigilancia muestran un inicio normal de la temporada de gripe, por lo que entiende que no hay que alarmar, y se recomienda el uso prudente de mascarillas en zonas de alto riesgo, como las salas de Urgencias, donde haya enfermos inmunodeprimidos, salas de hemodiálisis y de oncología, o unidades de trasplante, es decir, donde haya que proteger. "Cualquier visitante, enfermo y sanitario que tenga síntomas debe cubrirse con mascarilla quirúrgica en la cara para no contagiar y lavarse las manos".