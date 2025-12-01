Alicante espera instalar más de 40 puntos de recarga para vehículos en la vía pública en 2026

De los 40 puntos anunciados el pasado mes de mayo, a una cifra "exponencialmente superior". El Ayuntamiento de Alicante asegura que el contrato para instalar tomas de recarga para vehículos en la vía pública, que se prevé adjudicar en las próximas semanas, sorprenderá al superar las estimaciones iniciales. La licitación, impulsada desde la Mancomunidad de L'Alacantí, contemplaba espacio para 40 coches en la capital de la provincia.

Según ha avanzado este lunes el concejal de Movilidad Urbana de Alicante, Carlos de Juan, desde el próximo año, Alicante contará con al menos veinte puntos de recarga para vehículos eléctricos, aunque espera que finalmente sean "muchos más". Las estaciones de recarga, cuya instalación y gestión salió a concurso el pasado mes de mayo, contarán con plazas para al menos 40 coches. Desde la colocación de la primera toma pública en la capital de la provincia, la de la avenida Alfonso El Sabio, Alicante lleva siete años con ese único punto de titularidad municipal. Las 120 plazas existentes se ubican en espacios comerciales y en establecimientos privados.

Para incrementar esta cifra, la Mancomunidad (actualmente presidida por el alcalde Luis Barcala) lanzó hace seis meses el pliego de condiciones para la concesión de instalaciones en Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel y El Campello, de las que una veintena está previsto que recaiga en la capital alicantina. La adjudicación contará con un periodo de explotación de diez años, más uno de prórroga. Una vez acordada la empresa adjudicataria, esta dispondrá de cinco meses de plazo de ejecución para la puesta en servicio de los equipos.

Ubicaciones

Los puntos de recarga que se prevé instalar en Alicante se ubican en la avenida de Niza (números 22, 23 y 30); Historiador Vicente Ramos, 30; en las calles Hondón de los Frailes, 5 y Foguerer José Ángel Guirao, s/n; en la avenida de Elche, 109; la plaza de Campoamor y en las calles Periodista Rafael González Aguilar, 1; Sol Naciente, 40; y Doctor Cristóbal Pardo, 509.

También en las vías del Economista Germán Bernácer, 32; Paseo de Gomiz, s/n, plaza del Doctor Gómez Ulla, 7; y en las calles Pontevedra, 3; Virgen del Puig, 2; Isla de Cuba, 39, Adolfo Blanch, 1; y Fernando Madroñal, 32.

No obstante, Carlos de Juan ha manifestado que estas ubicaciones pueden variar ligeramente, de acuerdo con cuestiones técnicas de los puntos de suministro. Del mismo modo, el concejal popular ha indicado que la adjudicataria se reserva un determinado cupo de instalaciones que podrán ir desarrollándose en el futuro en función de las necesidades del servicio.

Iniciativa privada

Hasta la fecha, el incremento de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad de Alicante ha venido de la mano de la iniciativa privada. De hecho, el alcalde anunció el pasado 10 de junio de 2024 el impulso esta iniciativa de la Mancomunidad de l’Alacantí, en el transcurso de presentación del nuevo hub de recarga para vehículos eléctricos instalado por Iberdrola en el centro comercial Gran Vía.

Un espacio dotado con 32 plazas y con energía 100 % verde, donde Barcala defendió la "apuesta de Alicante por la electromovilidad, un ámbito en el que nuestro transporte colectivo es líder con la mitad de la flota de autobuses ya electrificada y en compromiso de seguir avanzando en este campo en los próximos años".