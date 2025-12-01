El gobierno de Barcala ignora cuántas viviendas ha recuperado la Oficina Antiokupas de Alicante

La Oficina Antiokupas de Alicante atendió 126 peticiones en su primer año, según el gobierno municipal. Sin embargo, el Consistorio desconoce cuántos de esos expedientes se corresponden con verdaderas usurpaciones de vivienda y qué número de inmuebles han sido "recuperados" por el departamento impulsado por el PP y Vox.

Así lo ha manifestado este lunes el concejal del área, Carlos de Juan, preguntado por sus declaraciones en el pleno del pasado jueves, cuando avanzó que la Oficina Antiokupas había tramitado 126 expedientes desde su puesta en marcha, en noviembre del 2025. El departamento, impulsado por el ejecutivo popular a petición de Vox como medida imprescindible para la aprobación de los últimos presupuestos municipales, nació entre críticas de la izquierda por considerarlo un servicio alarmista e ideológico.

"Estábamos hablando de asesoramiento"

En la sesión plenaria del mes de noviembre, el edil popular defendió su funcionamiento, detallando que "ha evacuado 126 expedientes, de los que el 90 % ha requerido intervención policial". Unas declaraciones en las que, sin embargo, no concretaba si esos casos "evacuados" correspondían a viviendas "recuperadas" por la oficina. Consultado este lunes por dicha cuestión, De Juan ha aclarado que ese dato se corresponde con un número genérico de casos: "Estábamos hablando de expedientes de asesoramiento jurídico, que era lo que se reclamaba por parte de algún sector como que no se estaba dando. Ese asesoramiento se da en plenas facultades tanto por el Patronato como por la Oficina Antiokupación. Son expedientes en general", ha concluido.

Más allá de los casos, que se corresponden con llamadas tanto al Patronato como a la Policía Local y que engloban todo tipo de atenciones relacionadas con la materia, el edil de Vivienda ha reconocido que el ejecutivo de Luis Barcala carece del dato concreto sobre cuántos inmuebles se han podido recuperar gracias a la oficina exigida por Vox: "Habría que solicitar ese dato y ver qué casos son de okupación y cuáles exclusivamente de asesoramiento por una situación de vulneración del derecho de la propiedad, que muchas veces se da, y analizar cada una de las casuísticas para ver cuáles se tratan de okupación".

Compromís pide el expediente

Ante este "baile" de cifras, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha anunciado la solicitud del expediente de la oficina, tras los datos facilitados en sesión plenaria por el concejal Carlos de Juan, "sin aportar documentación alguna".

"Dudamos de la veracidad de las cifras de viviendas rescatadas por okupación en la ciudad de Alicante. No existe tal oficina, solo un cartel puesto en un cristal ¿de dónde ofrece los datos el concejal?", ha preguntado el valencianista. En todo caso, ha añadido Mas, "si es la Policía Nacional la que suele llevar a cabo las intervenciones, ¿le han facilitado los datos al concejal el Ministerio del Interior o la Subdelegación de Gobierno?".

El portavoz de la coalición asegura "tener constancia" de que, en la práctica, "la oficina no existe" y los agentes que forman parte de la unidad "no figuran ni en la estructura orgánica" de la Policía Local. "Son en realidad cuatro operadores de la central quienes reciben llamadas y, en el caso de viviendas, derivan el aviso a Policía Nacional, salvo que se trate de una okupación flagrante", ha manifestado el concejal.