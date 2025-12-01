José Ángel Llorca y el tándem Pedro Espadero y Sergio Gómez, premios Maestro Mayor del Gremio de Artistas 2025
La jornada también incluyó un homenaje a Paco Gisbert, la entrega de emblemas a las Belleas del Foc y la proclamación de Iván Gómez como nuevo maestro artesano
El Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante vivió este domingo una de sus jornadas más emotivas durante la tradicional comida de hermandad. Un encuentro cargado de reconocimientos en el que José Ángel Llorca y el dúo formado por Pedro Espadero y Sergio Gómez se alzaron como protagonistas al recibir los premios Maestro Mayor 2025.
El foguerer José Ángel Llorca fue distinguido con el galardón Mestre Major por su apoyo constante y su extensa trayectoria vinculada al colectivo artístico. El maestro mayor, Joaquín Rubio, destacó su "compromiso inquebrantable con la fiesta y con quienes la hacen posible".
La sorpresa de la jornada llegó con la entrega del Premio Extraordinario al tándem Pedro Espadero Colmenar y Sergio Gómez Creaciones, en reconocimiento a sus diez años consecutivos plantando la foguera oficial de Alicante. El alcalde Luis Barcala, afectado por los cortes de tráfico y aún vestido con la equipación de la maratón celebrada ese mismo día, participó en la entrega disculpándose entre sonrisas por su indumentaria deportiva.
Homenajes y nuevos reconocimientos
El artista Paco Gisbert, recientemente jubilado, recibió un emotivo homenaje que culminó con unas palabras cargadas de gratitud dedicadas a su esposa. En el acto las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, fueron distinguidas con sus emblemas, mientras que Iván Gómez obtuvo oficialmente el título de maestro artesano tras superar su examen de ingreso y plantar su primera foguera mayor.
