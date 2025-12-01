Un juzgado pone freno a la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante

La justicia acepta las medidas cautelares reclamadas por los hosteleros y deja en pausa la ZAS del Casco Antiguo de Alicante. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante ha admitido las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros y ordena la suspensión inmediata del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Alicante aplicaba la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo de Alicante desde el pasado 14 de octubre.

La magistrada, en un auto fechado el 28 de noviembre y notificado este lunes, y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, acepta las medidas cautelares que reclamaban los siete establecimientos recurrentes, representados por el abogado Daniel Maciá Márquez, y deja sin efecto, por ahora, todas las restricciones horarias y de terrazas aprobadas por el Ayuntamiento, que podrá interponer recurso de apelación contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La decisión de la magistrada, la misma que decretó paralizar la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local de Alicante, supone un giro importante en la disputa entre el sector hostelero y el consistorio, al frenar la normativa que el equipo de gobierno del PP había puesto en marcha hace mes y medio. Desde este momento, los locales recuperan sus horarios previos con el aval judicial, mientras se resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo.

La decisión del juzgado

En su auto, la magistrada concluye que concurren las condiciones necesarias para acordar la suspensión cautelar. En concreto, recuerda que, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, la suspensión de un acto administrativo puede adoptarse para evitar “situaciones de hecho irreversibles” hasta que se dicte sentencia definitiva, siempre que no exista un interés general que justifique lo contrario.

Sobre esta base, la resolución concluye que en el caso de la ZAS del Casco Antiguo concurren las circunstancias que exige la ley para acordar la medida cautelar. El juzgado afirma que la aplicación inmediata de las limitaciones de horarios podría acarrear "daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima del recurso". Entre estos perjuicios destaca la "pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados", si se mantienen las restricciones durante la tramitación del procedimiento.

El auto añade otro elemento y es que tampoco consta un "interés público" de "intensidad suficiente" que contrarreste los perjuicios acreditados por los locales, ya que, según indica literalmente la resolución, "aparentemente no se advierten perjuicios concretos que pudieran derivarse de la continuación de la actividad como viene desarrollándose hasta la fecha". Además, la magistrada subraya que el acuerdo municipal se encuentra también recurrido por "gran parte" de los negocios afectados, lo que refuerza la conveniencia de la suspensión al estar el procedimiento "sub iudice".

¿Qué pasa ahora con la ZAS?

La suspensión cautelar deja provisionalmente sin efecto todas las medidas correctoras adoptadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 14 de octubre. Esto implica que los establecimientos afectados vuelven desde la publicación de la sentencia a sus horarios previos, es decir, cierre a las 2.30 horas en pubs y a las 4.00 horas en discotecas, y recuperan también la configuración anterior de sus terrazas.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, tiene ahora un plazo de quince días para recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para ello deberá presentar un escrito de apelación fundamentado y realizar el depósito económico que establece la ley. Hasta que el TSJ se pronuncie, si finalmente hay recurso, la suspensión se mantiene y la normativa municipal queda paralizada.

Un conflicto que comenzó en octubre

La polémica ZAS comenzó a aplicarse el 14 de octubre, cuando la Junta de Gobierno aprobó su entrada en vigor de forma inmediata mediante medidas cautelares, antes incluso de la tramitación definitiva. Esta ZAS, que se aplica en el entorno de la plaza Quijano, supuso la reducción de horarios y la disminución del número de mesas de las terrazas. Los empresarios denunciaron desde el primer día que la norma no se había publicado oficialmente en ningún boletín ni en el tablón del Ayuntamiento, y lamentaron pérdidas económicas derivadas de una entrada en vigor que consideran precipitada e irregular.

El pasado 1 de noviembre siete establecimientos afectados en el Casco Antiguo interpusieron el recurso contencioso-administrativo y solicitaron medidas cautelarísimas para dejar sin efecto la ZAS, aunque el juzgado decidió finalmente tramitar la petición por la vía ordinaria, obligando a escuchar antes al Ayuntamiento. Esa decisión procesal permitió que los establecimientos operaran durante varios fines de semana con sus horarios previos, al considerar que la solicitud de medidas cautelares ya impedía la aplicación efectiva de la ZAS hasta que el juzgado se pronunciara. Por lo menos durante el primer fin de semana desde que se solicitasen las medidas, la Policía Local realizó las primeras inspecciones y levantó hasta tres actas contra varios pubs por no ajustarse a los nuevos límites, según indicaron entonces fuentes municipales.