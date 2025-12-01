Lo que han de saber los pacientes diabéticos de Alicante sobre los callos

La campaña de los podólogos “Callus Zero, amputatio nulla” (traducción libre del latín: “cero callos, ninguna amputación”) pone foco en la prevención del pie diabético y en la importancia de que las personas con diabetes eviten las durezas en sus extremidades pues por ahí pueden empezar infecciones en los pacientes y acabar en amputación. Además, las úlceras del pie diabético duplican la mortalidad y el riesgo de ataque cardiaco. También el de ictus, en un 40 %.

La idea de la campaña surge del podólogo José Luis Lázaro, una de las principales autoridades mundiales en pie diabético y coautor de la Guía de Protocolos de Pie Diabético editada por el Consejo General de Colegios de Podólogos en 2011, cuya vigencia se mantiene hoy día.

El 20 % de las infecciones en personas con pie diabético provocan la amputación de la extremidad

Esta campaña tiene su origen en unos datos alarmantes. Porque una persona con diabetes con un callo en un dedo tiene el mismo riesgo de morir que una mujer a la que se detecta un bulto en una mama, según estos especialistas, que recalcan que el 20 % de las infecciones del pie diabético acaba en amputación. También es alto, del 34 %, el riesgo de las personas con diabetes de desarrollar una úlcera en el pie. Y de esas úlceras la mitad se infecta.

Esto lleva a que un tercio de las personas que busca atención por heridas isquémicas muera con una herida no curada. Y este riesgo de muerte de una persona con diabetes que ha tenido una úlcera en el pie es el doble que para una persona que no la ha tenido.

Podologos con camisetas de la campaña / INFORMACIÓN

¿Por qué callos cero?

Durante sus conferencias, el doctor Lázaro insiste con frecuencia en que muchas úlceras neuropáticas tienen su origen en una simple callosidad mal tratada. Por ello, considera fundamental sensibilizar a los pacientes con diabetes sobre la necesidad de erradicar cualquier callo en sus pies. El mensaje es claro: una pequeña dureza puede ser el inicio de complicaciones graves si no se aborda a tiempo.

Para difundir el mensaje, el Consejo de Colegios de Podólogos ha diseñado unas camisetas que se dieron a conocer en primer lugar a los propios profesionales durante el 54 Congreso Nacional de Podología que se celebró en octubre en Gran Canaria. La imagen está inspirada en los cómics de Astérix y Obélix.

En la espalda de la camiseta se ha incorporado un código QR que lleva directamente a la Guía de Protocolos de Pie Diabético. De esta forma, se combina la visibilidad con la información veraz y científica. Esta guía es un documento esencial para el diagnóstico, tratamiento y prevención. Gracias al QR de la camiseta, pacientes y profesionales pueden acceder fácilmente al texto completo, reforzando el mensaje de que la prevención empieza por la información.

Impacto y próximos pasos

El pie diabético es una complicación que puede derivar en hospitalización o incluso amputaciones si no se controla a tiempo. Al vincular una acción simbólica (la camiseta) con una herramienta clínica (la guía), se busca empoderar tanto a los pacientes como a los profesionales.

La presidenta de la organización podológica colegial, Elena Carrascosa, anima a todos los profesionales de la podología y de otras especialidades sanitarias relacionados con esta patología a que se descarguen la guía. "Aunque está dirigida a profesionales, las personas con diabetes y sus familiares pueden encontrar también en su última parte los signos de alerta así como recomendaciones generales y sobre el calzado. Pero, sobre todo, deben consultar con su podólogo si tienen callos o durezas en los pies y seguir un programa de revisiones periódicas. Porque prevenir hoy, puede evitar complicaciones mañana".

Elevada tasa de mortalidad La mortalidad después de la amputación relacionada con la diabetes oscila entre el 56 % y el 70 % a los 5 años para todos los pacientes con diabetes y alcanza el 74 % a los 2 años para pacientes en diálisis. Después de una amputación importante, al 50% de las personas se le amputará otra extremidad en un plazo de dos años. Cada 20 segundos alguien en el mundo pierde una extremidad a causa de la diabetes. Hace sólo unos años era cada 30 segundos.

Consejos

1-Examine sus pies cada día: planta, talones, dorso, dedos y entre los dedos; busque roces, zonas enrojecidas, callosidades, grietas, humedad o heridas; y revise también el interior del calzado para descartar pliegues, roturas o pequeños objetos.

2. Higiene sencilla y segura. Lave los pies con agua tibia (menos de 37º) y jabón suave durante pocos minutos Séquelos muy bien, sin frotar, sobre todo entre los dedos. Use calcetines limpios a diario, preferentemente de fibras naturales y sin costuras. Hidrate la piel cada día con crema de urea (15–25 %), evitando los espacios interdigitales.

3. Señales de alarma que exigen consulta inmediata: coloración anormal, aumento de temperatura, edema, ampollas, heridas, mal olor, secreción, dolor nuevo, fiebre o cualquier cambio repentino en el estado del pie.

Imagen de la campaña / INFORMACIÓN

4. Si existe riesgo, evite prácticas peligrosas. No utilice callicidas ni productos cáusticos. No emplee instrumentos cortantes. Evite las fuentes de calor directo (mantas, estufas, bolsas de agua). No camine descalzo, ni dentro ni fuera de casa. Acuda siempre al profesional de la podología para el corte de uñas y la atención de zonas de presión. Realice revisiones cada tres meses.

5. Si no hay riesgo, mantenga hábitos saludables

6. El calzado adecuado es fundamental. Elíjalo según su uso (hogar, trabajo, deporte); busque buena protección plantar, lateral y dorsal, y materiales de calidad. Asegure un volumen suficiente si existen deformidades como dedos en garra o juanetes. Revise periódicamente el estado del zapato para evitar desgastes o roturas. En pacientes de alto riesgo, se recomienda calzado terapéutico a medida con las adaptaciones indicadas en la clínica podológica.

La guía se puede descargar aquí: https://cgcop.es/wp-content/uploads/2018/07/GUIA-PRACTICA-PROTOCOLOS-PIE-DIABETICO.pdf