El PP sigue cumpliendo con Vox en Alicante: impulsa una ordenanza para "regular" las subvenciones

El gobierno de Luis Barcala sigue tachando medidas de la lista de "pendientes" en su pacto con Vox. El Ayuntamiento abre ahora una consulta pública para redactar un reglamento específico que modere la concesión de subvenciones, una de las exigencias de los ultras en el último acuerdo presupuestario, con la que pretenden eliminar "chiringuitos ideológicos" que reciben financiación de las arcas municipales.

Aunque el borrador de la futura normativa aún no ha sido elaborado, el trámite se une a otros impulsados recientemente en el "acelerón" que el ejecutivo local del PP está protagonizando con el objetivo de encarrilar las cuentas del 2026 con los de Abascal, que exigen un cumplimiento "total" de sus compromisos previos para sentarse a negociar.

No existe regulación

De acuerdo con el expediente de la consulta pública, en el Ayuntamiento de Alicante "no existe regulación municipal en materia de subvenciones", por lo que se pretende proceder a la aprobación de una Ordenanza General de Subvenciones, "en la que se regulen los aspectos generales de esta actividad de fomento municipal". En este sentido, la futura normativa se adaptará tanto al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La norma busca establecer las bases "conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley", además de "disponer de un marco normativo ágil y que facilite la realización de los procesos de gestión de subvenciones, tanto en su aprobación y convocatoria, como en su posterior control y fiscalización".

Por todo ello, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados, durante el plazo de 15 días naturales a contar desde el pasado 28 de noviembre, mediante su presentación en el Registro General del Ayuntamiento o, en su caso, telemáticamente en la sede electrónica del consistorio.

Futuros trámites

La apertura de este plazo de consulta supone el pistoletazo de salida a una tramitación impulsada para cumplir una de las 30 medidas pendientes del pacto que Vox y el gobierno de Barcala alcanzaron en 2024 para la aprobación de los presupuestos de este año. Los ultras exigen al alcalde ejecutar todos los acuerdos como condición innegociable para sentarse a debatir sobre las próximas cuentas municipales, que los populares confían en aprobar antes del 1 de enero.

En este caso, según han apuntado fuentes de Vox a INFORMACIÓN, el acuerdo por un reglamento local de subvenciones se dará por cumplido con la aprobación del borrador por parte de la Junta de Gobierno Local, asumiendo que saldrá adelante en el pleno, puesto que ambas formaciones cuentan con mayoría de concejales en la Corporación municipal.