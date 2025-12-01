Gómez afirma que ya se están reforzando los hospitales con camas y personal por la gripe

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha insistido este lunes, ante el repunte de las infecciones respiratorias, que es "esencial" vacunarse y la autoprotección y ha apuntado que las medidas se ampliarán por departamentos en función de la evolución epidemiológica. "Hay que ir acoplándose a la situación, hay que prevenir y estar preparados para cuando venga el pico".

Por ello, ha recalcado que su departamento aborda el repunte desde "un abordaje multifactorial", incrementando las medidas en función de criterios técnicos, para "amoldarse" a la situación epidemiológica y afrontar la sobresaturación hospitalaria que "cada año se produce" en los picos de la gripe.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Gómez ha recordado que las infecciones respiratorias en la Comunidad han subido de 739 casos por 100.000 habitantes a 787 la pasada semana superando el primer umbral de situación epidémica baja, pero el número de ingresos es de 12,8 frente a 12,4 de la anterior.

El representante del Consell asegura que la vacuna actual "sí te da cierta cobertura" frente a la variante K predominante, que es "algo distinta"

Variante K

Por ello, ha vuelto a invitar otra vez a la ciudadanía a que se vacune para "prevenir en la medida de lo posible la enfermedad", y ha recalcado que la vacuna actual "sí te da cierta cobertura" frente a la variante K, que es "algo distinta". Gómez ha señalado que estamos teniendo un ritmo de vacunación "levemente superior" a la pasada campaña en gripe, mientras que el ritmo en covid está "más estabilizado"

"Pero vamos a poner todos los medios para todo aquel que quiera venir a vacunarse lo haga", ha garantizado el conseller."Hay que vacunarse cuando la enfermedad todavía no ha llegado, para que tengamos las defensas inmunitarias lo suficientemente preparadas. No obstante, en cualquier momento siempre es bueno vacunarse".

Mascarillas en instalaciones sanitarias Marciano Gómez ha recalcado la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección. Desde la pasada semana se aconseja el uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias. El conseller de Sanidad ha recordado que los departamentos de salud podrán ampliar estas medidas para evitar la transmisión de virus respiratorios de acuerdo con su evaluación de riesgo y en base al criterio de los Servicios de Medicina Preventiva.

Recursos anticipados

Respecto al aspecto asistencial, ha recalcado que "ya estamos dotando de más camas y más recursos de personal, porque el plan de invierno lo hemos anticipado". De este modo, ha añadido, "ya estamos funcionando en una estrategia de derivación de aquellos pacientes que tengan que ingresar para darles asistencia en los hospitales de agudos y si la patología fuera susceptible de un hospital de crónicos, en crónicos".

Con todo, ha insistido en que "el planteamiento es acoplarnos a la situación y estar preparados" porque "siempre tenemos claro que en los picos puede haber algún tipo de sobresaturación, pasa año tras año".

El Conseller Marciano Gómez participa en el Foro Alicante / Alex Domínguez

Colaboración

Asimismo, ha señalado la voluntad de la conselleria es "total y absoluta" para tratar de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el protocolo con unos criterios "comunes y homogéneos" para todas las comunidades y desde unos criterios técnicos, ya que "tenemos competencias transferidas, pero estamos coordinados por el ministerio".

Así, ha señalado que esperaban que el pasado viernes se les entregara ya el documento y ha confiado en que la propuesta del departamento de Mónica García se presente el día 3 a los directores generales de Salud Pública para "intentar unificar los criterios".

"Cuando lleguen a un acuerdo los técnicos, desde el punto de vista técnico y científico que es esencial, pues intentaremos y tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el ministerio", ha finalizado.