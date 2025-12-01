Una alicantina sobre el test prenatal no invasivo: "Me alegró descubrir una alternativa para llevar el embarazo más tranquila"
Ese "estás embarazada" ocupa lo más alto de la lista de las buenas noticias en la vida. Se estalla de felicidad. Luego, durante el proceso, esa alegría puede mezclarse con algunos miedos en relación a la salud del bebé. Y ahí la ciencia es la mayor de las aliadas. Lo cuenta una alicantina que ya ha aprovechado los avances de la ciencia en sus dos gestaciones, conociendo cómo se encontraban sus pequeños con un test prenatal no invasivo, la técnica que existe a día de hoy para prevenir la amniocentesis; someterte a una punción invasiva con una extracción de líquido amniótico supone mucho más riesgo que esta opción. En este capítulo del podcast La Radiografía, de HLA Clínica Vistahermosa con INFORMACIÓN, te lo cuenta la paciente Charo y el doctor Antonio Urbano.
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: 'Es imposible tener una licencia con meses de antelación
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- La fragata 'Numancia' atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
- Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina 'antiaborto
- Un centro de salud en Alicante que da cita médica presencial y telefónica a un mes
- Avalancha de reclamaciones de los profesores para cobrar la paga extra completa