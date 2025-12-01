Una alicantina sobre el test prenatal no invasivo: "Me alegró descubrir una alternativa para llevar el embarazo más tranquila"

Ese "estás embarazada" ocupa lo más alto de la lista de las buenas noticias en la vida. Se estalla de felicidad. Luego, durante el proceso, esa alegría puede mezclarse con algunos miedos en relación a la salud del bebé. Y ahí la ciencia es la mayor de las aliadas. Lo cuenta una alicantina que ya ha aprovechado los avances de la ciencia en sus dos gestaciones, conociendo cómo se encontraban sus pequeños con un test prenatal no invasivo, la técnica que existe a día de hoy para prevenir la amniocentesis; someterte a una punción invasiva con una extracción de líquido amniótico supone mucho más riesgo que esta opción. En este capítulo del podcast La Radiografía, de HLA Clínica Vistahermosa con INFORMACIÓN, te lo cuenta la paciente Charo y el doctor Antonio Urbano.