El tiempo en Alicante: lluvias en el norte y sensación térmica de 2°C en algunos puntos del interior

El día comienza con brumas y algún chubasco en el norte costero antes de avanzar hacia una tarde más tranquila en toda la provincia

El tiempo en Alicante: tormentas en el norte y amanecer con sensación de 2°C en la provincia.

El tiempo en Alicante: tormentas en el norte y amanecer con sensación de 2°C en la provincia. / Juani Ruz

La provincia de Alicante arranca este lunes, 1 de diciembre, bajo un escenario marcado por la humedad, las nubes y un ambiente propio del arranque del invierno meteorológico. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa la primera parte del día bajo intervalos nubosos, brumas en zonas del interior y la posibilidad de chubascos aislados en el extremo norte del litoral. Con el paso de las horas, el cielo se irá abriendo, especialmente en el sur y en áreas del centro de la provincia, dejando una tarde más estable y luminosa.

Las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios respecto a jornadas anteriores. El viento, que sopla desde el nordeste en el litoral, será más apreciable por la mañana, mientras que en el resto de comarcas se espera una situación de viento flojo variable que tenderá a calmarse por la tarde. No se prevén descensos térmicos pronunciados ni avisos activos, lo que dibuja un inicio de semana relativamente tranquilo.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina presenta un día de cielos nubosos con predominio de capas compactas de nubes durante buena parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 19°C, con una sensación térmica algo más baja a primera hora debido a la humedad acumulada. El viento soplará desde el nordeste y el este, suave pero constante, sin rachas significativas. La humedad alcanzará valores altos en las primeras y últimas horas.

El tiempo en Elche

Elche disfruta de una jornada muy estable con el cielo completamente despejado durante casi todo el día. Las temperaturas se sitúan entre 7 y 19°C, aunque la sensación térmica puede caer hasta 5°C en el amanecer, marcado por aire más frío y seco. El viento del noroeste sopla con cierta intensidad en las primeras horas y después se suaviza progresivamente, dejando una tarde muy calmada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm amanece con cielos muy nubosos y episodios de lluvia débil, especialmente durante la franja matinal. La nubosidad tenderá a levantarse con el paso de las horas hasta dejar un ambiente nuboso pero más abierto en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mueven entre 11 y 17°C, con viento del norte moderado que suaviza la sensación térmica. Hacia la noche, el cielo queda prácticamente despejado.

El tiempo en Elda

El día empieza con un cielo poco nuboso, aunque la nubosidad aumenta de forma progresiva hasta alcanzar un ambiente muy nuboso al final de la jornada. Las temperaturas irán de 5 a 17°C, pero la sensación térmica mínima cae hasta 2°C debido al viento del norte, que sopla con mayor intensidad durante las primeras horas del lunes. Será un día seco, pero con ambiente fresco.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vive un lunes muy tranquilo, con el cielo despejado durante prácticamente toda la jornada. Los termómetros registran valores entre 9 y 18°C, con una mañana algo más fresca y una tarde más suave. El viento del noroeste domina, con rachas moderadas a primeras horas que van perdiendo fuerza a medida que avanza el día, dejando un ambiente muy estable.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela se espera un lunes de cielos despejados y temperaturas que oscilan entre 6 y 18°C. Solo al amanecer se percibe una sensación térmica más fría, coincidiendo con la mínima real. El viento, procedente del oeste, se mantendrá flojo durante toda la jornada, contribuyendo a una sensación de estabilidad térmica. La humedad será más acusada conforme caiga la noche.

El tiempo en Alcoy

Alcoy afronta un día de cielos cubiertos y muy nubosos, con humedad alta y ambiente frío en el amanecer. Las temperaturas se sitúan entre 6 y 14°C, con sensaciones similares a las reales pese a la niebla matinal en zonas aisladas. El viento sopla de nordeste de forma débil, sin esperar precipitaciones relevantes. La tarde será algo más luminosa, aunque sin despejar del todo.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Dénia

Dénia es el municipio donde el tiempo se muestra más movido: la jornada arranca con cielos muy nubosos, lluvia persistente y episodios de tormenta, especialmente entre la madrugada y el mediodía. Con el avance de la tarde, la situación mejora notablemente hasta quedar un cielo poco nuboso. Las temperaturas se sitúan entre 8 y 17°C, con viento del norte y noroeste moderado en la primera mitad del día.

