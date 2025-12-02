Alicante abre sus cuatro mercados y mercadillos este sábado festivo

Alicante abrirá sus cuatro mercados municipales y mercadillos el próximo sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, con el objetivo de facilitar las compras en este puente festivo. La decisión responde a la necesidad de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de adquirir productos frescos y de proximidad en estas fechas clave de la campaña navideña.

Los mercados municipales de Alicante, Central, Babel, Benalúa y Carolinas, abrirán en su horario habitual de sábados y vísperas de fiestas, de 7:00 a 15:00 horas. Además, los mercadillos municipales de José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel, con cerca de 600 puestos de venta, también estarán operativos de 8:00 a 14:00 horas. De estos mercadillos, un 34 % de los puestos están dedicados a la venta de productos de alimentación, lo que refuerza la oferta de productos frescos en la ciudad.

La apertura de estos mercados y mercadillos es parte de las autorizaciones especiales que se realizan en la Comunidad Valenciana durante la campaña navideña. Además de la apertura del 6 de diciembre, el Ayuntamiento de Alicante también ha autorizado la ampliación del horario de los mercados municipales hasta las 17:00 horas el martes 23 de diciembre, aunque el Mercado de Benalúa mantendrá su horario habitual ese día. Además, del 20 al 23 de diciembre, se ampliarán los horarios de acceso y permanencia para los comerciantes, adaptándose a la mayor demanda en esos días.

Limpieza

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mercados y mercadillos, el Ayuntamiento tambien dispondrá medidas extraordinarias de limpieza. Se establecerá un servicio de limpieza en el interior de los mercados, así como en sus alrededores, y se habilitarán servicios adicionales en los baños de los mercados. En el Mercado Central, se utilizará un compactador para facilitar la gestión de residuos. También se contará con un servicio de seguridad durante toda la jornada para asegurar el correcto desarrollo de las aperturas.

La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, animó a "consumir producto de calidad y kilómetro cero de nuestros comercios locales", así como informó que "desde el Ayuntamiento se autoriza cada año a ampliar horarios y abrir en festivos para facilitar a los alicantinos las compras para ello aprueba un calendario de aperturas y pone todos los medios necesarios para facilitar su funcionamiento y que los servicios funcionen a pleno rendimiento en estas señaladas fechas".

Desde la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales, agradecen estas aperturas ya que son momentos importantes de ventas y siempre funcionan muy bien, la Navidad y festivos como Nochebuena unos de los días con más afluencia de público.