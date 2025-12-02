Alicante avanza en la construcción de un depósito de agua para Playa de San Juan, Condomina y Albufereta

El nuevo depósito de agua potable para la zona de playas, un paso más cerca. El Ayuntamiento y Aguas de Alicante han aprobado un convenio para la compra y cesión de la parcela en la que se ubicará un tanque de 20.000 metros cúbicos, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de Playa de San Juan, Condomina y Albufereta.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes a la firma de un convenio para la adquisición de una parcela por parte de Aguas de Alicante, y su posterior transmisión al Ayuntamiento, como alternativa a la expropiación de la finca. En los terrenos, ubicados en la linde con el término municipal de Mutxamel, se impulsará un depósito que contará una capacidad equiparable a la de ocho piscinas olímpicas. El objetivo de esta infraestructura es recibir y regular el suministro de agua desalinizada procedente de la planta de la localidad vecina, optimizando la distribución y garantizando el abastecimiento de la Playa de San Juan, La Condomina y La Albufereta, especialmente en épocas de alta demanda. Actualmente, la zona afectada consume 3 hectómetros cúbicos de agua al año, con picos de 0,017 hectómetros cúbicos diarios en verano.

Modificación del Plan General

Para desarrollar este proyecto, el Ayuntamiento aprobó previamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de un depósito de agua desalada de 20.000 m³ en la loma de Montepino, en la zona de Las Paulinas. Dicha modificación del PGOU respondía a la necesidad de recalificar el suelo, hasta entonces no urbanizable, como "sistemas generales" con una doble categoría de servicios e infraestructuras. La propuesta, que permitirá tanto la construcción del depósito como la de sus infraestructuras complementarias, recibió el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y del Pleno municipal. En la votación, el PP, Vox y Compromís apoyaron la medida, mientras que el PSOE y EU-Podemos se abstuvieron.

Ubicación elegida para el depósito, en el linde con Mutxamel. / INFORMACIÓN

El papel regulador de este gran aljibe mejora la resiliencia y flexibilidad del sistema de suministro, lo que permitirá atender de manera más eficiente y con mayores garantías las necesidades de abastecimiento de la ciudad y sus futuros crecimientos. La ubicación del depósito se definió tras consultar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, teniendo en cuenta que debe estar situado a una cota que pueda abastecer a las zonas de las playas de Alicante.

La modificación del PGOU también delimitaba un camino rural de acceso, establecía servidumbres para las conducciones de llenado y vaciado y ajustaba normativas urbanísticas para regular este tipo de dotaciones en suelo no urbanizable.