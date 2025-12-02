Alicante mantendrá la ZAS pese a la decisión de la jueza pero pedirá una aclaración del auto

La reciente decisión judicial sobre la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de Alicante no ha hecho más que sembrar incertidumbre en el ámbito de su aplicación. Mientras algunos negocios ya habían anunciado su intención de recuperar los horarios anteriores (después de que un juzgado haya admitido las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros, ordenando así la suspensión del primer acuerdo de la ZAS), el Ayuntamiento confirma ahora que mantendrá las limitaciones este fin de semana, al entender que la jueza no ha bloqueado la entrada en vigor definitiva de la norma.

El conflicto se debe a la aprobación "por partes" de las restricciones. El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno Local dio luz verde inicial a la ZAS del Casco Antiguo, y anunció como medidas cautelares la entrada en vigor inmediata del recorte horario. Un acto que fue recurrido entonces por los hosteleros. Un mes más tarde, el Ayuntamiento aprobó definitivamente la ZAS, dejando sin efecto las cautelares que pasaron a ser permanentes. Otra aprobación recurrida judicialmente por el sector. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante se ha pronunciado únicamente sobre el primero de dichos recursos, el que afectaba a las medidas transitorias, por lo que el ejecutivo de Luis Barcala asume que lo que se ha anulado provisionalmente es un acuerdo que ya no está en vigor.

No obstante, el vicealcalde, Manuel Villar, ha reconocido que la sentencia es ambigua y que puede estar sujeta a interpretaciones, por lo que ha avanzado que el gobierno local solicitará una aclaración de la misma a la magistrada. En cualquier caso, y por ahora, la ZAS permanecerá oficialmente en vigor este primer fin de semana de diciembre, salvo novedades en el juzgado.

