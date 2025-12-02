Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante mantendrá la ZAS pese a la decisión de la jueza pero pedirá una aclaración del auto

El Ayuntamiento entiende que la decisión de la magistrada de paralizar la normativa afecta solo a su aprobación de manera cautelar, pero no a la entrada en vigor definitiva

Alicante impone la ZAS: el Casco Antiguo vive su primera noche de cierre anticipado

Alicante impone la ZAS: el Casco Antiguo vive su primera noche de cierre anticipado

Alicante impone la ZAS: el Casco Antiguo vive su primera noche de cierre anticipado / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

La reciente decisión judicial sobre la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de Alicante no ha hecho más que sembrar incertidumbre en el ámbito de su aplicación. Mientras algunos negocios ya habían anunciado su intención de recuperar los horarios anteriores (después de que un juzgado haya admitido las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros, ordenando así la suspensión del primer acuerdo de la ZAS), el Ayuntamiento confirma ahora que mantendrá las limitaciones este fin de semana, al entender que la jueza no ha bloqueado la entrada en vigor definitiva de la norma.

El conflicto se debe a la aprobación "por partes" de las restricciones. El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno Local dio luz verde inicial a la ZAS del Casco Antiguo, y anunció como medidas cautelares la entrada en vigor inmediata del recorte horario. Un acto que fue recurrido entonces por los hosteleros. Un mes más tarde, el Ayuntamiento aprobó definitivamente la ZAS, dejando sin efecto las cautelares que pasaron a ser permanentes. Otra aprobación recurrida judicialmente por el sector. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante se ha pronunciado únicamente sobre el primero de dichos recursos, el que afectaba a las medidas transitorias, por lo que el ejecutivo de Luis Barcala asume que lo que se ha anulado provisionalmente es un acuerdo que ya no está en vigor.

No obstante, el vicealcalde, Manuel Villar, ha reconocido que la sentencia es ambigua y que puede estar sujeta a interpretaciones, por lo que ha avanzado que el gobierno local solicitará una aclaración de la misma a la magistrada. En cualquier caso, y por ahora, la ZAS permanecerá oficialmente en vigor este primer fin de semana de diciembre, salvo novedades en el juzgado.

Noticias relacionadas y más

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
  2. Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
  3. ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
  4. San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
  5. Un juzgado pone freno a la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante
  6. Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
  7. ¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil
  8. Alicante reabre temporalmente la calle Vázquez de Mella para facilitar el tráfico en Navidad

La Policía reduce con una pistola táser a un hombre que amenazó a viandantes y estudiantes en Alicante

La Policía reduce con una pistola táser a un hombre que amenazó a viandantes y estudiantes en Alicante

La alicantina que arrasa en Spotify: Claudia Arenas se cuela en el Top 50 junto a Rosalía y Aitana

La alicantina que arrasa en Spotify: Claudia Arenas se cuela en el Top 50 junto a Rosalía y Aitana

Alicante mantendrá la ZAS pese a la decisión de la jueza pero pedirá una aclaración del auto

Alicante mantendrá la ZAS pese a la decisión de la jueza pero pedirá una aclaración del auto

Más de 5.000 docentes exigen a Educación la paga extra completa

Estos son los municipios de Alicante que tendrán urgencias las 24 horas

Estos son los municipios de Alicante que tendrán urgencias las 24 horas

Participación de récord en el Certamen de Villancicos de Hogueras: este es el orden de las actuaciones

Participación de récord en el Certamen de Villancicos de Hogueras: este es el orden de las actuaciones

Cambio drástico a la hostelería de Alicante: seis meses de verano y seis de invierno

Cambio drástico a la hostelería de Alicante: seis meses de verano y seis de invierno

El PP de Alicante "diluye" los puntos violeta en la enésima cesión a Vox para encarrilar el presupuesto

El PP de Alicante "diluye" los puntos violeta en la enésima cesión a Vox para encarrilar el presupuesto
Tracking Pixel Contents