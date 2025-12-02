Barcala recupera un parque canino en la zona donde cerró otro en 2020 por las quejas vecinales por los ladridos

Un nuevo parque para mascotas en Alicante… en una zona que ya fue rechazada por los vecinos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la “adecuación de zona verde y zona para mascotas”, un proyecto impulsado desde la Concejalía de Parques y Jardines, liderada por Rafael Alemañ (PP), por valor de 296.025,62 euros, impuestos incluidos

El espacio se habilitará entre las calles Juan de Garay y Bailarín José Espadero, en el barrio de Garbinet, con la renovación de la zona de juegos, reparación de pavimentaciones, marquesinas, vallado, puertas, demoliciones de elementos existentes “deteriorados o innecesarios”, instalación de red de riego y plantación de nuevas especies arbustivas.

Curiosamente, fue en este entorno donde el Ayuntamiento de Alicante, ya bajo el mandato de Luis Barcala, cerró un parque canino ante las quejas vecinales por los ladridos. Aquello ocurrió durante el anterior mandato, en febrero de 2020, cuando el PP gobernaba junto a Ciudadanos y, sin previo aviso, el parque amaneció con carteles que señalaban su cierre temporal.

En aquel momento fuentes de la Concejalía de Protección Animal, entonces dirigida por Julia Llopis (ahora diputada autonómica de Vox), justificaron el cierre por las “quejas de residentes que se quejaban de los ladridos de los perros”. El parque canino abrió sus puertas en 2017, durante la etapa del tripartito de izquierdas, dentro de un proyecto para habilitar zonas para perros en diferentes puntos de la ciudad.

Muchos vecinos aplaudieron la iniciativa, pero pesaron más las quejas de los que se sentían perturbados por el sonido de estos animales. Esta situación, previsiblemente, volverá a darse cuando se recupere el parque canino en Garbinet, cuyo proyecto ha sido aprobado, aunque aún no tiene fecha de apertura.