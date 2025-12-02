Una Bienvenida a la Navidad más solidaria que nunca en Alicante

Un año más, Vectalia no ha fallado a su encuentro con la solidaridad y ha dado la Bienvenida a la Navidad en una noche para recordar. Más de mil personas se dieron cita este lunes en el tradicional cóctel benéfico que la empresa organiza cada inicio del mes de diciembre para recibir las fiestas navideñas con el objetivo de recaudar fondos para una buena causa.

Una noche, celebrada en los jardines del restaurante Maestral, a la que acuden habitualmente representantes políticos, empresariales, culturales, del mundo de la universidad, del deporte y de tantos otros sectores que quieren aportar su grano de arena para que el evento cumpla con su función más importante: la de ayudar a quien lo necesita.

Después de una edición, la del 2024, que estuvo marcada por la devastadora dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia, la celebración de este 2025 no se ha quedado atrás. Si en aquel momento los donativos fueron a parar al Centro Ocupacional La Torre (un espacio de apoyo para personas con diversidad funcional cuyas instalaciones quedaron destrozadas por la riada), este año será el turno de la Asociación Parkinson Alicante. La recaudación entregada a dicha entidad servirá para «desarrollar y mejorar la accesibilidad y atención a personas con párkinson avanzado y sus familias». Esta organización tiene la intención de reformar la planta superior de su sede, ubicada en la calle General Pintos, para crear dos cuartos de baño adaptados, accesibles y seguros, uno de ellos con ducha, que permita cuidar el aseo personal de las personas atendidas.

No quisieron perderse el evento, por parte de la Generalitat Valenciana, el conseller de Educación; José Antonio Rovira; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida. Junto a ellos, estuvo presente el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que llegó acompañado de parte de su equipo, junto con la coordinadora general del Ayuntamiento, Asunción Martínez; las concejalas de Bienestar Social, Begoña León e Infraestructuras, Cristina García; y los ediles de Seguridad, Julio Calero, y Movilidad Urbana, Carlos de Juan.

También participó en el cóctel el presidente de la Diputación, Toni Pérez; de la mano del diputado provincial de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, y la diputada socialista y alcaldesa de Xixona, Isabel López.

De la oposición local en Alicante acudió la portavoz del PSOE, Ana Barceló, con parte de su grupo (las concejalas Trini Amorós y Victoria Melgosa); y los diputados autonómicos José Díaz y Yaissel Sánchez. Por otro lado, también se dejó ver el exsenador y miembro de la ejecutiva nacional del PSPV, Ángel Franco, con la diputada autonómica Marisa Navarro.

A la gala se sumaron también concejales de Vox en Alicante, como la portavoz, Carmen Robledillo, y los ediles Óscar Castillo y Juan Utrera; además de Ana Vega, diputada autonómica de la formación. En Compromís tampoco quisieron perderse la cita con la solidaridad: estuvieron presentes el exconseller Manuel Alcaraz, acompañado del exportavoz municipal en Alicante Natxo Bellido; el que fuera director del Agua en la Comunidad Valenciana, Manuel Aldeguer; y la concejala Sara Llobell, entre otros.

Acudieron igualmente el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante; Juan Carlos Cerón; el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló; el síndic de Comptes, Antonio Mira-Perceval; el director general de Aguas de Alicante; Sergio Sánchez; y el de SUMA, José Antonio Belso. Del mundo universitario, participó la rectora de la UA, Amparo Navarro, junto a miembros de su equipo como Juan Mora y Rosabel Roig; el director de la cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, Juan Llopis; y el catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel Desantes, además de José María Gómez Gras, catedrático de Organización de Empresas de la UMH. Tampoco faltaron profesionales como el abogado Ricard Sala o el arquitecto Roberto Pérez-Guerras.

Respaldaron la iniciativa solidaria representantes del sector empresarial, como el presidente de la Cámara de los Pirineos Orientales, Laurent Gauze, de Perpignan; el presidente provincial de la CEV y de Uepal, César Quintanilla; la secretaria provincial de la CEV en Alicante, Ana Gosálvez; la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Alicante Eva Miñano; Fernando Canós, director territorial del Banco Sabadell; Luis Consuegra, director provincial de Relaciones Externas de Mercadona; Ramón Alonso, responsable de Comunicación de Coca-Cola; el vicepresidente de Facpyme y comerciante local, Vicente Armengol; Nacho Lloret, empresario de la Plaza de Toros de Alicante; y el exdirectivo de la CAM Armando Sala; junto con otros nombres representativos del sector como Juan José Sellés, de Bardisa; el chef Pablo Montoro o Silvia Aguilar, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Alicante.

Por parte de Prensa Ibérica acudió su director general de Contenidos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan R. Gil, junto al director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y el gerente, Ángel Angulo.

Tampoco quisieron perderse la cita el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que llegó junto a la Bellea del Foc, Adriana Vico, y sus seis damas de honor; ni la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor, junto con responsables de medios de comunicación locales como Eduardo Rosales, director de Radio Alicante; la gerente de Alacantí TV, Esther Brotons; o las periodistas Almudena Agulló e Isabel Egido, entre otros.

En unos días, se dará a conocer la cifra íntegra de la recaudación con la que la Asociación Parkinson Alicante podrá contribuir a seguir mejorando la vida de sus usuarios y familiares.