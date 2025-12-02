Cambio drástico a la hostelería de Alicante: seis meses de verano y seis de invierno

El reciente acuerdo entre el PP y Vox en Alicante para modificar la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública ha traído consigo un cambio drástico en las condiciones de la hostelería de la ciudad: la temporada de verano se extenderá dos meses y medio más, hasta abarcar la mitad del año.

En concreto, de acuerdo con el expediente aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local, este horario se mantendrá entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre, permitiendo que las terrazas de los locales de toda la ciudad permanezcan en la vía pública hasta la 1:30 de la madrugada. El resto del año, su cierre deberá anticiparse media hora: a la 1:00.

Una concesión que ha sorprendido incluso en las propias filas de la ultraderecha, donde celebran que el acuerdo supera sus pretensiones iniciales, en las que planteaban un mes más de temporada estival. Finalmente, pese a que el pasado mes de mayo el alcalde Luis Barcala se mostró convencido de que la temporada de verano era la que se había estipulado en el borrador que, entonces, los populares pactaron con Compromís, su gobierno accede ahora a seis meses de horario extendido en la ciudad.

Esta decisión, que debe ser aprobada definitivamente por el Pleno municipal para su entrada en vigor de forma permanente, afectará a las terrazas y negocios de toda la ciudad, exceptuando aquellos puntos en los que se establezcan limitaciones adicionales, como las Zonas Acústicamente Saturadas.

