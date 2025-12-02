La Casa Cofrade “Soledad de Santa María” celebra el V Aniversario Fundacional

La Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María y la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol celebran el V Aniversario Fundacional de la Casa Cofrade con una jornada de puertas abiertas para cofrades, fieles y amigos. El encuentro se celebrará el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el local en el que se encuentra la sede social de la cofradía, ubicada en la avenida de Alcoy, 105.

El acto dará comienzo con la bendición e inauguración de "La estrella de Belén", una composición artística que anuncia la Natividad de Nuestro Señor. "Agradecemos a los cofrades y, en especial, a nuestros queridos amigos María Dolores Rodríguez y Francisco Climent, su entrega y dedicación por compartir con todos esta bella composición navideña", indicaron desde las cofradías.

En esta jornada, no se podía prescindir de la música, que supone una seña de identidad que acompaña a las celebraciones navideñas. La velada contará con la participación musical de la Coral Alacant, dirigida por Ramón Jover. El acto finalizará con un vino de honor con el que se brindará por los 5 años de la fundación de la Casa Cofrade.

Un acto lleno de emoción

Este mismo día, de hace 5 años, los hermanos cofrades abieron por primera vez las puertas de la Casa Cofrade, dedicada a la "Soledad de Santa María", titular de la cofradía matriz. El inicio del proyecto coincidió con los primeros meses del covid-19, una vez superada la fase de confinamiento y recuperada la normalidad, los cofrades retomaron las obras de acondicionamiento y pudieron llegar a buen puerto con la fundación de esta sede social, declaran las hermanas mayores presidentas, Balbina Oncina y Carmen Iborra.

El 3 de diciembre de 2020, festividad de San Francisco Javier, fue la fecha elegida en la que Monseñor Jesús Murgui Soriano, entonces obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, inició el ritual de bendición de la nueva casa. Han pasado ya 5 años y la sede se ha convertido en un espacio de comunicación e intercambio de experiencias cofrades. "Su establecimiento ha supuesto una oportunidad excepcional para que los cofrades desarrollemos las múltiples actividades benéficas, sociales y culturales que organizamos anualmente en el marco de nuestra programación general", explicaron sus máximas representantes.

Además de centro de reunión asamblearia, la Casa Cofrade también está concebida como espacio museístico de ámbito cofrade. "La exposición permanentereúne una selección de interesantísimas piezas de patrimonio cultural, lógicamente las más notables por su valor artístico, agrupadas según un criterio temático conforme al orden de tramos que conforman nuestros cortejos procesionales", señala el coordinador general de Cultura, José Iborra.

Después de estos años, las cofradías alicantinas se volverán a concentrar en su sede y lo harán rodeadas de los hermanos cofrades, fieles y amigos. "Ellos son el verdadero espíritu que da sentido a la existencia de esta Casa Cofrade. Gracias a todos por acompañarnos y festejar juntos esta efeméride", informan fuentes de las propias cofradías.