Fundación «la Caixa» impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad con el programa Incorpora

El 3 de diciembrese celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada que busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en la vida diaria. Entre las desigualdades que persisten, el acceso al mercado laboral continúa siendo uno de los principales desafíos. A pesar de los progresos, las barreras de accesibilidad, los prejuicios y la falta de sensibilización empresarial continúan limitando las oportunidades de miles de personas en España. En este contexto, programas como Incorpora de la Fundación «la Caixa» trabajan para reducir esa brecha. Solo en la Comunidad Valenciana, el año pasado se facilitaron cerca de 3.000 contrataciones gracias a la colaboración de más de 1.000 empresas.

Uno de esos casos es el de Sergio Esteve, de 33 años, que llegó a Cocemfe Alicante en octubre de 2024. Tenía formación universitaria, una discapacidad física del 77 % y una sensación creciente de bloqueo laboral. «Estaba cansado de dejar mi currículum y que solo vieran el porcentaje de discapacidad. Me etiquetaban sin darme la oportunidad de conocerme», explica.

En Cocemfe empezó un itinerario personalizado dentro del programa Incorpora que combinaba formación y búsqueda activa de empleo. Para Sergio, este acompañamiento fue un punto de inflexión. «Sentí que alguien daba un voto por mí. Ese aval ayudaba a que no se fijaran únicamente en la discapacidad ni en la subvención para la empresa», apunta.

El caso de Sergio refleja cómo la combinación de formación y acompañamiento abre oportunidades reales

El impulso decisivo llegó en febrero, en una dinámica grupal organizada con el departamento de Recursos Humanos de Pikolinos. La actividad buscaba crear un espacio directo entre candidatos y empresa. «Estos encuentros permiten que ambas partes compartan expectativas y que la empresa detecte talento en un entorno cercano», explica Noelia Moreno, técnica del Servicio de Intermediación Laboral de Cocemfe Alicante. Para Sergio, la sesión fue clave: conectó con el equipo y Pikolinos decidió contratarlo como dependiente de calzado.

La adaptación al puesto le abrió un escenario que, reconoce, no imaginaba. «Jamás pensé que me dedicaría a un trabajo físico. Mi discapacidad no me permite realizar trabajos físicos, y por ello estoy más limitado a la hora de elegir un oficio o vocación, pero en Pikolinos se tiene en cuenta mi condición a la hora de trabajar. Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito. Estoy muy agradecido». Actualmente continúa trabajando en la empresa y, en diciembre, iniciará segunda formación, reforzando así su perfil y su proyección laboral.

Su experiencia confirma lo que desde Cocemfe observan a diario. Aunque el acceso al empleo mejora, los obstáculos persisten. «La accesibilidad sigue siendo uno de los grandes retos, no solo en las instalaciones, también en el transporte y el entorno urbano», sostiene Moreno. A ello se suman los estereotipos. «Todavía existen percepciones erróneas sobre la capacidad de desempeño de las personas con discapacidad». Según explica, también falta sensibilización empresarial: «Muchas empresas aún desconocen cómo incluir de forma efectiva a personas con discapacidad o qué recursos existen».

Moreno detalla que el acompañamiento del programa Incorpora sitúa a la persona en el centro: diagnóstico inicial, itinerario personalizado, formación, seguimiento continuo y mediación con empresas. El objetivo es que cada participante gane autonomía y mejore su empleabilidad. En el caso de Sergio, afirma, los avances han sido «claros en competencias, actitud, motivación y confianza».

Sergio resume estos meses con un mensaje dirigido a quienes enfrentan la misma situación que él vivió: «Antes de frustrarse, hay que pedir ayuda. Todos la merecemos. En asociaciones como Cocemfe te apoyan desde el primer momento».

Su recorrido evidencia que, cuando existen apoyos estructurados y empresas comprometidas, la inclusión laboral deja de ser un concepto y se convierte en oportunidad real. En un día como hoy, su historia lo subraya con hechos.