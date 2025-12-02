El gobierno de Barcala liquida la deuda con la empresa del centro de día de Plaza América, cerrado desde hace cuatro meses

El cierre del Centro de Estancias Diurnas de plaza América sigue coleando para el Ayuntamiento de Alicante. La Junta de Gobierno extraordinaria aprobó este lunes el reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá saldar la deuda acumulada con la empresa que gestionaba el servicio desde 2008. En total, 320.706,3 euros que el consistorio adeudaba por la prestación entre el 1 de febrero de 2024 y el 14 de agosto de este año, fecha en la que el centro echó el cierre dejando sin atención a 40 usuarios y sin empleo a una decena de profesionales.

Este reconocimiento extrajudicial forma parte de la segunda modificación de crédito aprobada en julio, por 35,1 millones de euros, destinada a afrontar diversos impagos y proyectos municipales como el parque inundable de la Almadraba, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia o la finalización del parque del PAU 2-La Torreta. Todo ello pese a que los presupuestos de 2025 fueron aprobados inicialmente el 5 de marzo y de forma definitiva el 24 de abril.

En el caso del centro de Plaza América, la falta de liquidez derivada de los retrasos acumulados dejó a la empresa Alfis 31 SL casi sin capacidad para seguir sosteniendo el servicio. La situación se agravó en julio, cuando la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO denunció públicamente el deterioro "insostenible" del centro. La empresa comunicó a la plantilla que no podía continuar adelantando las nóminas debido a los continuos retrasos del Ayuntamiento y al hecho de que el contrato llevaba más de dos años sin licitarse. Aquello imposibilitó el pago de los salarios de julio y devolvió a las trabajadoras a la misma incertidumbre vivida en 2024, cuando pasaron cinco meses sin cobrar.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se reconocieron los impagos y se aseguró que el gobierno local ya trabajaba en desbloquear la situación. La aprobación de la modificación de crédito por la Comisión de Hacienda abrió la puerta al pago que ahora se materializa con el reconocimiento extrajudicial.

El cierre del centro y futuro

El 14 de agosto, el Ayuntamiento de Alicante cerró el Centro de Estancias Diurnas al perder la financiación de la Generalitat, ya que el local en el que se ofertaba el servicio no cumplía con los requisitos de la normativa autonómica vigente. La clausura dejó sin atención a más de 40 usuarios y sin empleo a una decena de profesionales, generando protestas y movilizaciones por parte de las familias y de la plantilla que se han ido sucediendo en los últimos meses en diferentes localizaciones, como frente al Ayuntamiento de Alicante o la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante.

Los trabajadores denunciaron que la decisión se tomó sin una planificación clara ni alternativas para las personas usuarias, mientras que la Conselleria de Servicios Sociales insistió en que la subvención podría reactivarse si el Ayuntamiento ubicaba el servicio en un local adecuado.

Tres meses después del cierre, el Ayuntamiento anunció en noviembre que había localizado un supuesto local que podría permitir la reapertura del servicio. Así lo confirmaba el vicealcalde de Alicante Manuel Villar, quien aseguraba que las conversaciones con la Conselleria para verificar la idoneidad del espacio estaban "muy avanzadas". "Si todo va bien, daremos información en próximas fechas, pero hasta que no esté más cerrado no podemos dar más detalles. Lo que sí puedo confirmar es que el proceso está muy avanzado", señaló Villar tras la Junta de Gobierno, aunque tres semanas después del anuncio poco se sabe de este espacio