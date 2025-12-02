El Liceo francés internacional de Alicante organiza un Cross Solidario LFIA 2025 contra el Acoso Escolar

El centro celebrará el próximo jueves 4 de diciembre de 2025 su tradicional Cross Solidario LFIA 2025, una jornada deportiva y solidaria destinada a concienciar a la comunidad educativa sobre el acoso escolar.

El evento contará con la participación del jugador del Elche C.F., Léo Pétrot, como padrino, así como de autoridades locales del Ayuntamiento de El Campello, que participarán en el desfile inaugural junto con el equipo directivo y un grupo de alumnos. En paralelo, el colegio organiza una recogida de alimentos a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos.

Acoso escolar: una problemática preocupante

En España, alrededor de 220.000 niños han sido víctimas de acoso escolar en los últimos meses, lo que representa aproximadamente el 6 % del alumnado.

Con el objetivo de concienciar a la comunidad educativa sobre esta problemática, el Liceo francés internacional de Alicante celebra el próximo jueves 4 de diciembre de 2025, el Cross Solidario LFIA 2025, una jornada deportiva y solidaria destinada a sensibilizar a alumnos, familias y personal sobre la importancia de la detección temprana y la prevención del acoso escolar.

Cross Solidario: solidaridad y prevención

Este evento anual, que refleja uno de los valores fundamentales del Liceo, reunirá a más de 1.250 alumnos del centro. Durante la carrera, los mayores correrán acompañando a los más pequeños, formando binomios por niveles educativos.

Cada clase llevará camisetas rojas o blancas según su grupo. Llegado el momento, todos los participantes formarán una señal de “STOP” para mostrar su rechazo al acoso escolar. Durante todo el curso el LFIA organiza numerosas actividades en este sentido, como espectáculos, charlas o conferencias impartidas por la Guardia Civil.

Un padrino de excepción

La edición de este año contará con un padrino muy especial: Léo Pétrot, jugador del Elche Club de Fútbol. Además, estarán presentes autoridades locales del Ayuntamiento de El Campello: D. Marcos Martínez, concejal de Deportes; D. Rafael Galvañ, concejal de Seguridad Ciudadana; y Dña. Dorian Gomis, concejala de Educación. Todos ellos participarán en el desfile inaugural, junto con el equipo directivo y un grupo de alumnos, dando inicio a esta jornada solidaria.

Recogida de alimentos

En paralelo el LFIA organiza durante toda esta semana una colecta de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Para ello, se ha habilitado un espacio en la entrada principal del colegio para que puedan depositar sus donaciones. Tras la carrera, una cadena humana formada por alumnos y personal, trasladará las donaciones a la camioneta de la Fundación Banco de Alimentos, que colaborará con la jornada.

Además, los asistentes podrán acercarse a los stands de la Fundación y de Amnistía Internacional para informarse sobre sus acciones.

La solidaridad, un valor arraigado en el Liceo

Durante más de 60 años, el LFIA ha promovido eventos y actividades solidarias para apoyar a los colectivos más vulnerables, incluyendo visitas a residencias de ancianos, decoración de hospitales infantiles y recogida de alimentos o productos de primera necesidad. Con el Cross Solidario LFIA 2025, la comunidad educativa reafirma su compromiso con la solidaridad, la cooperación y la prevención del acoso escolar, invitando a toda la sociedad a participar en esta jornada de deporte y concienciación.