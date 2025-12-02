Estos son los municipios de Alicante que tendrán urgencias las 24 horas

Todos los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia de Alicante contarán con nuevos puntos de urgencias de Sanidad abiertos las 24 horas para atender a los pacientes y, además, reducir la presión asistencial en los hospitales alicantinos. Desde la Conselleria de Sanidadconfirman estar trabajando ya en esta medida que se pondrá en marcha de "manera progresiva" a partir de 2026, aunque faltaría por cerrar la habilitación de espacios para incorporar este servicio y el personal, si se produce un aumento de plantilla o la acción se realiza con los recursos humanos disponibles, que se quedan cortos ante la gran demanda asistencial.

Precisamente esta medida, que fue anunciada por el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca durante su discurso en el pleno de investidura la semana pasada, coincide con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) de la convocatoria del proceso selectivo por sistema de concurso para cubrir 902 plazas de personal estatutario con título de especialista en Ciencias de la Salud, declaradas de difícil cobertura en la Comunidad. De ellas, 709 son para la provincia de Alicante, en concreto para las áreas de difícil cobertura de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia (143). En este caso, el objetivo es impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal a aquellas plazas vacantes en estos cuatro departamentos.

Municipios

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son ocho las ciudades que superan esa población: Alicante: 358.720 habitantes; Elche: 243.128; Torrevieja: 94.803; Orihuela: 83.720; Benidorm: 70.000 habitantes; San Vicente del Raspeig: 59.928; Alcoy: 59.493 habitantes y Elda: 53.034 habitantes. Solo dos de ellas, San Vicente y Benidorm, no tienen un hospital público en la provincia de Alicante, por lo que en principio serían las grandes beneficiadas de la medida anunciada por la Generalitat Valenciana.

Actualmente, los residentes en Benidorm, en expansión continua, acuden al Hospital de la Marina Baixa en la Vila-Joiosa y los de San Vicente al Doctor Balmis de Alicante; pero desde el año que viene, según los planes del Consell, tendrán puntos en su propio municipio a los que acudir para una atención urgente a cualquier hora.

Las áreas que se reforzarán en 2026 serán Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Elda, Benidorm y San Vicente

El resto de municipios alicantinos con más de 50.000 habitantes ya disponen de Urgencias 24 horas en los hospitales, aunque está por confirmar si Sanidad habilita algún punto adicional para reducir su presión asistencial. Alicante cuenta con dos hospitales (Doctor Balmis y Sant Joan) y Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy y Elda con uno, aunque parte del área de salud de la zona de Elche la comparte el Hospital del Vinalopó, de gestión privada.

Según ha podido saber este periódico, en algunos departamentos ya se ha informado al personal de algunos PAC sobre la ampliación futura de su horario de apertura a la 24 horas; es decir que algunos abrirán todo el día, también en las localidades con hospitales.

Espera en la calle de los familiares de pacientes en Urgencias del Hospital de Sant Joan / Áxel Álvarez

Aliviar urgencias hospitalarias

La mayoría de estos municipios disponen ya de puntos de Urgencias complementarios a la actividad de los centros de salud, cuando estos están cerrados. Son los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC) y de Atención Sanitaria (PAS), abiertos entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana, así como los fines de semana.

El nuevo servicio ofrecerá atención urgente durante 24 horas, el doble de tiempo que los actuales dispositivos. Las instalaciones de estos puntos se podrían aprovechar para habilitar este servicio ininterrumpido, sin necesidad de realizar una fuerte inversión en infraestructuras.

Servicios dotados de inteligencia artificial El refuerzo de Urgencias es la opción prioritaria para el departamento de Marciano Gómez, aunque en Sanidad son conscientes de que "habrá casos en los que se tenga que invertir para adecuar las infraestructuras o crear nuevas". Además, se lanzará un concurso para dotar a estos puntos de tecnología de radiología digital con inteligencia artificial y analítica básica.

Punto de atención continuada en el centro de salud de Roís de Corella, en Gandia. / Levante-EMV

El objetivo principal de la medida es descongestionar las urgencias hospitalarias y ofrecer otros puntos de asistencia a la ciudadanía donde se puedan resolver cuadros menores, por ejemplo, resfriados durante el invierno. Evitaría que muchos ciudadanos acudan a los servicios de Urgencias de su hospital de referencia al no encontrar cita con su médico de cabecera del centro de salud, cuando podría no ser necesario, lo que contribuye a saturarlas durante el invierno.

El personal, la clave

En cuanto a los principales sindicatos, Eva Plana de UGT cree que "toda mejora es bienvenida". Sin embargo, considera que es imposible aplicarlo correctamente sin ampliar la plantilla de la sanidad pública. "No puede plantearse con el mismo personal y hacerlo trabajar más o moverlo dentro de una misma agrupación sanitaria interdepartamental (ASI)", comenta. Desde Sanidad, defiende que se dotará de los recursos humanos "necesarios para cubrir las 24 horas de atención", sin especificar más.

Yolanda Ferrández de CCOO opina que "solo se podrá hacer cuando incrementen la plantilla de forma adecuada; y Leonor Iborra de Satse, la cual califica la medida de una combinación entre "urgencias de un hospital y un centro de salud".

Su sindicato demanda que la medida sea "extensiva" a los municipios "con menos habitantes" porque "son los más alejados geográficamente de las Urgencias de los hospitales". Por su parte, desde CSIF opinan que no "puede realizarse a costa del personal existente", sino con la contratación de nuevos recursos y "tras medidas específicas" que llevan demandando desde hace tiempo.