De nadar a temblar: los retrasos en la reforma de los vestuarios de la piscina del Tossal "congelan" a los usuarios en Alicante

La escena se repite cada día en las piscinas del Tossal en Alicante. Usuarios envueltos en toallas aceleran el paso hacia los vestuarios de la segunda planta, tratando de esquivar el aire frío que se cuela por cada rendija. "Es que salimos tiritando", explica Ana Martínez, madre de un niño inscrito en los cursos de natación municipales. Las obras de remodelación de los vestuarios de la planta baja de estas piscinas municipales, iniciadas hace más de un año y todavía sin concluir, han alterado por el funcionamiento habitual del recinto y han convertido lo que antes era un trayecto cómodo en una experiencia, en ocasiones, casi gélida.

Un proyecto que se retrasa más de lo esperado

El proyecto de rehabilitación de los vestuarios de las piscinas del Tossal fue adjudicado a la empresa Tenada Nueva SL en julio de 2024, por un importe de 908.202,01 euros con IVA incluido. Según el contrato original, las obras deberían haber concluido en enero de 2025, tras un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, los retrasos comenzaron casi de inmediato. En marzo de 2025, cuando ya se había superado el plazo inicial, el Ayuntamiento aprobó una primera modificación del contrato, extendiendo el plazo de finalización hasta agosto de 2025 argumentando "causas no imputables al contratista" por retrasos al coincidir las obras con el uso de la piscina y retraso en suministros de materias primas por la dana que asoló València.

Pero la ampliación de tiempo no resolvió el problema. En noviembre de 2025, cuando ya se había superado la fecha prevista de finalización, se aprobó una segunda modificación del contrato, esta vez por un plazo de dos meses más, lo que trasladó la fecha de finalización a enero de 2026. Así, el retraso total de la obra asciende a un año y cuatro meses con respecto a la fecha de entrega originalmente prevista.

El frío, una constante para los usuarios

El impacto de estos retrasos se nota entre los usuarios de las instalaciones que participan en los cursos de natación. Los vestuarios de la planta baja, que están destinados para el uso de la piscina cubierta, siguen cerrados, y los usuarios deben desplazarse hasta los vestuarios situados en la segunda planta, una zona que originalmente estaba destinada solo para la piscina exterior de verano. El cambio de ubicación implica tener que salir mojados de la piscina, envueltos en toallas y recorrer un trayecto hasta los vestuarios, lo que genera incomodidad y una sensación de frío extremo, especialmente durante los meses más fríos.

Ana Martínez, usuaria que lleva a su hijo a estos cursos, explica que, después de nadar, tiene que subir las escaleras mojada y envuelta en una toalla para llegar a los vestuarios provisionales. "A partir de ahora, que ya ha bajado la temperatura, se pasa mal. Además, el acceso al vestuario de arriba es incómodo, porque tienes que subir por unas escaleras desde la zona de la piscina climatizada", comenta Martínez.

Otro de los aspectos más comentados entre los usuarios es el contraste térmico entre la piscina climatizada y los vestuarios. "La zona de la piscina está climatizada, pero el contraste es enorme cuando sales a los vestuarios de la piscina exterior. Hace frío, y a veces se dejan las puertas abiertas, lo que genera una corriente que empeora todo", señala Jessica Bas.

Privacidad y accesibilidad

Algunos usuarios, como Teresa Molina, expresan su malestar con el acceso a los vestuarios de la planta superior. "Yo voy con mi nieto a clases y tengo que subir y bajar con él. Es un verdadero contraste de temperatura, salir de la piscina y subir esas escaleras con los niños es incómodo y un poco peligroso, te puedes tropezar con la toalla por las escaleras. Además, las ventanas de los vestuarios a menudo están abiertas, lo que empeora mucho la temperatura", indica Molina.

Otro punto que ha generado quejas es la falta de privacidad en los vestuarios. Gabriela Martín, madre de una niña, señala que algunos padres tienen que cambiar a sus hijas en el pasillo, ya que no pueden acceder a los vestuarios al no ser del mismo sexo que sus hijos. "Llevamos dos cursos con los vestuarios en obras y, como no los han terminado, nos tenemos que cambiar en el vestuario de la piscina exterior, que no es el adecuado. Además, algunos padres no pueden entrar con sus hijos, por lo que terminan cambiándolos en el pasillo, que es un poco la única opción que tenemos", comenta Martín.

Mientras tanto, los afectados por las obras siguen esperando que la situación mejore. Algunos usuarios ya han presentado quejas formales en el Patronato de Deportes, pero, hasta el momento, no cuenta con respuesta del Ayuntamiento de Alicante. "Queremos que acaben las obras cuanto antes", comenta Inés Cano, otra de las usuarias afectadas, "pero ya estamos en el segundo invierno pasando frío, y nos dicen que ‘el mes siguiente ya está’. Es una situación incómoda para todos, hay muchos resfriados".

¿Qué incluye la rehabilitación de los vestuarios?

El proyecto de rehabilitación tiene como objetivo mejorar la funcionalidad y accesibilidad de los vestuarios para los usuarios. A cargo del estudio de arquitectura Escalar, el plan incluye una nueva distribución de los vestuarios para la piscina de invierno, con nuevas cabinas adaptadas, aseos, duchas, y una sala para monitores. También se ha previsto la creación de nuevos accesos a la piscina de verano desde la planta baja, junto con una reubicación de la zona de enfermería y la mejora de los aseos exteriores.

Además, se llevará a cabo una intervención en la escalera de caracol exterior que conecta la piscina de verano con los vestuarios, para hacerla más funcional y segura.