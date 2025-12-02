Participación de récord en el Certamen de Villancicos de Hogueras: este es el orden de las actuaciones
Un total de 80 comisiones se inscriben para participar en el certamen más longevo que organiza la Federació de Fogueres que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre
El XXXIX Certamen de Villancicos de Hogueras alcanza un récord de participación, con 80 comisiones inscritas para este año en el evento más logevo de las Hogueras. Este certamen, organizado por la Federació de Fogueres, se celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre en la avenida de la Constitución. Con esta cifra de grupos participantes, 10 más que en 2024 cuando el número de inscritos fue de 70 comisiones, el certamen promete ser una de las ediciones más destacadas.
Las actuaciones se repartirán en tres bloques, con dos jornadas de participación: el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 de diciembre. La primera jornada comenzará el sábado a las 17:30 horas, mientras que el domingo se dividirá en dos partes: la matinal, que arrancará a las 10:30 horas, y la vespertina, que comenzará a las 17:00 horas.
La primera tarde del certamen la abrirá la hoguera Sant Blai de Dalt, que inaugurará oficialmente esta edición mientras que el cierre de la jornada correrá a cargo de la hoguera Puente Villavieja, completando un primer bloque con 19 comisiones. La segunda tanda matinal dará comienzo con hoguera Pla del Bon Repós - La Goteta y se cerrará con la hoguera Óscar Esplá. El último bloque de actuaciones arrancará con barraca Festa i Vi y culminará el certamen con la actuación de barraca No poem fer més. Será la franja más numerosa, con un total de 33 grupos sobre el escenario.
Sábado 13 de diciembre – Inicio 17:30 h
Orden de actuaciones (17:30 h):
- Sant Blai de Dalt
- Foguerer Carolinas
- Hernán Cortés
- Altozano
- Alacant Golf
- Sagrada Familia
- Rabassa
- San Fernando
- San Antón Bajo
- Passeig de Gómiz
- Parque de las Avenidas
- Avenida Costablanca Entreplayas
- Baver Els Antigons
- L’Harmonia San Gabriel
- Florida Sur
- Barraca Alacant Jove
- Virgen del Remedio La Cruz
- Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales
- Puente Villavieja
Domingo 14 de diciembre – Mañana, inicio 10:30 h
Orden de actuaciones (10:30 h):
- Pla del Bon Repós – La Goteta
- San Blai La Torreta
- La Ceràmica
- San Nicolau de Bari i Benissaudet
- Bulevar del Pla Garbinet
- Avenida de Loring Estación
- Port d’Alacant
- Gran Via Garbinet
- Maisonnave
- Princesa Mercedes
- Ángeles Felipe Bergé
- Doctor Bergez Carolinas
- Nou Babel
- San Antón Alto
- Altozano Sur
- Plaza Lo Morant
- Rabasa Polígono Industrial
- La Condomina
- Ciudad de Asís
- Pla Metal
- Plaza de Santa María
- Florida Plaza de la Viña
- Barraca Al final ho fem
- Carolinas Altas
- Barri Sant Agustí
- Polígono de San Blas
- Remigio Soler
- Óscar Esplá
Domingo 14 de diciembre – Tarde, inicio 17:00 h
Orden de actuaciones (17:00 h):
- Barraca Festa i Vi
- La Florida
- Rambla de Méndez Núñez
- Barraca Pica i Vola
- Carolines Baixes
- Sèneca Autobusos
- Santa Isabel
- Don Bosco
- Tómbola
- Barrio Obrero
- Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel
- Nou Alipark
- Sant Blai de Baix
- Explanada
- José Ángel Guirao
- Monjas Santa Faz
- Barrio José Antonio
- La Marina – F. Los Ángeles
- Francisco Albert
- Carrer Sant Vicent
- Bola de Oro
- Campoamor Norte Plaza de América
- Plaza de Ruperto Chapí
- Pio XII
- Alfonso El Sabio
- Benalúa
- Mercado Central
- San Blas
- Diputació Renfe
- Florida Portazgo
- Calderón de la Barca Plaza de España
- Portuarios Pla del Bon Repós
- Barraca No poem fer més
