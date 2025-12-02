Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Participación de récord en el Certamen de Villancicos de Hogueras: este es el orden de las actuaciones

Un total de 80 comisiones se inscriben para participar en el certamen más longevo que organiza la Federació de Fogueres que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre

La hoguera José Ángel Guirao durante su actuación en el certamen de villancicos 2024

La hoguera José Ángel Guirao durante su actuación en el certamen de villancicos 2024 / TONY DIEZ

El XXXIX Certamen de Villancicos de Hogueras alcanza un récord de participación, con 80 comisiones inscritas para este año en el evento más logevo de las Hogueras. Este certamen, organizado por la Federació de Fogueres, se celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre en la avenida de la Constitución. Con esta cifra de grupos participantes, 10 más que en 2024 cuando el número de inscritos fue de 70 comisiones, el certamen promete ser una de las ediciones más destacadas.

Las actuaciones se repartirán en tres bloques, con dos jornadas de participación: el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 de diciembre. La primera jornada comenzará el sábado a las 17:30 horas, mientras que el domingo se dividirá en dos partes: la matinal, que arrancará a las 10:30 horas, y la vespertina, que comenzará a las 17:00 horas.

La primera tarde del certamen la abrirá la hoguera Sant Blai de Dalt, que inaugurará oficialmente esta edición mientras que el cierre de la jornada correrá a cargo de la hoguera Puente Villavieja, completando un primer bloque con 19 comisiones. La segunda tanda matinal dará comienzo con hoguera Pla del Bon Repós - La Goteta y se cerrará con la hoguera Óscar Esplá. El último bloque de actuaciones arrancará con barraca Festa i Vi y culminará el certamen con la actuación de barraca No poem fer més. Será la franja más numerosa, con un total de 33 grupos sobre el escenario.

Sábado 13 de diciembre – Inicio 17:30 h

Orden de actuaciones (17:30 h):

  1. Sant Blai de Dalt
  2. Foguerer Carolinas
  3. Hernán Cortés
  4. Altozano
  5. Alacant Golf
  6. Sagrada Familia
  7. Rabassa
  8. San Fernando
  9. San Antón Bajo
  10. Passeig de Gómiz
  11. Parque de las Avenidas
  12. Avenida Costablanca Entreplayas
  13. Baver Els Antigons
  14. L’Harmonia San Gabriel
  15. Florida Sur
  16. Barraca Alacant Jove
  17. Virgen del Remedio La Cruz
  18. Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales
  19. Puente Villavieja

Domingo 14 de diciembre – Mañana, inicio 10:30 h

Orden de actuaciones (10:30 h):

  1. Pla del Bon Repós – La Goteta
  2. San Blai La Torreta
  3. La Ceràmica
  4. San Nicolau de Bari i Benissaudet
  5. Bulevar del Pla Garbinet
  6. Avenida de Loring Estación
  7. Port d’Alacant
  8. Gran Via Garbinet
  9. Maisonnave
  10. Princesa Mercedes
  11. Ángeles Felipe Bergé
  12. Doctor Bergez Carolinas
  13. Nou Babel
  14. San Antón Alto
  15. Altozano Sur
  16. Plaza Lo Morant
  17. Rabasa Polígono Industrial
  18. La Condomina
  19. Ciudad de Asís
  20. Pla Metal
  21. Plaza de Santa María
  22. Florida Plaza de la Viña
  23. Barraca Al final ho fem
  24. Carolinas Altas
  25. Barri Sant Agustí
  26. Polígono de San Blas
  27. Remigio Soler
  28. Óscar Esplá

Domingo 14 de diciembre – Tarde, inicio 17:00 h

Orden de actuaciones (17:00 h):

  1. Barraca Festa i Vi
  2. La Florida
  3. Rambla de Méndez Núñez
  4. Barraca Pica i Vola
  5. Carolines Baixes
  6. Sèneca Autobusos
  7. Santa Isabel
  8. Don Bosco
  9. Tómbola
  10. Barrio Obrero
  11. Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel
  12. Nou Alipark
  13. Sant Blai de Baix
  14. Explanada
  15. José Ángel Guirao
  16. Monjas Santa Faz
  17. Barrio José Antonio
  18. La Marina – F. Los Ángeles
  19. Francisco Albert
  20. Carrer Sant Vicent
  21. Bola de Oro
  22. Campoamor Norte Plaza de América
  23. Plaza de Ruperto Chapí
  24. Pio XII
  25. Alfonso El Sabio
  26. Benalúa
  27. Mercado Central
  28. San Blas
  29. Diputació Renfe
  30. Florida Portazgo
  31. Calderón de la Barca Plaza de España
  32. Portuarios Pla del Bon Repós
  33. Barraca No poem fer més

