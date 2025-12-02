El PP de Alicante "diluye" los puntos violeta en la enésima cesión a Vox para encarrilar el presupuesto

Las negociaciones presupuestarias entre el PP y Vox "resucitan" el debate sobre los puntos violeta en la ciudad. Después de que las negociaciones entre ambos grupos respecto a la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública se rompieran el pasado mes de mayo, cuando los de Abascal pedían eliminar esta figura de atención a las mujeres, populares y ultras alcanzan un nuevo acuerdo: el Ayuntamiento los mantendrá, pero incluirá también "puestos de atención a víctimas de delitos", para evitar la "discriminación de sexo" que denunciaba Vox.

En este sentido, la modificación de la citada normativa municipal incluye en su redacción que se podrá autorizar la reserva de espacios públicos para "la colocación de los denominados puntos violeta o de puestos de atención a víctimas de delito". Estos servicios se ubicarán "a petición de la Concejalía de Derechos Públicos o de cualquier administración u organismo público competente en la materia", como pudiera ser la Subdelegación de Gobierno.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN