El PP de Alicante "diluye" los puntos violeta en la enésima cesión a Vox para encarrilar el presupuesto
El gobierno local sostiene que seguirá instalándolos en próximas fiestas mientras modifica la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública para incluir también los "puestos de atención a víctimas de delitos" que exigían los ultras
Las negociaciones presupuestarias entre el PP y Vox "resucitan" el debate sobre los puntos violeta en la ciudad. Después de que las negociaciones entre ambos grupos respecto a la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública se rompieran el pasado mes de mayo, cuando los de Abascal pedían eliminar esta figura de atención a las mujeres, populares y ultras alcanzan un nuevo acuerdo: el Ayuntamiento los mantendrá, pero incluirá también "puestos de atención a víctimas de delitos", para evitar la "discriminación de sexo" que denunciaba Vox.
En este sentido, la modificación de la citada normativa municipal incluye en su redacción que se podrá autorizar la reserva de espacios públicos para "la colocación de los denominados puntos violeta o de puestos de atención a víctimas de delito". Estos servicios se ubicarán "a petición de la Concejalía de Derechos Públicos o de cualquier administración u organismo público competente en la materia", como pudiera ser la Subdelegación de Gobierno.
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Un juzgado pone freno a la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- ¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil
- Alicante reabre temporalmente la calle Vázquez de Mella para facilitar el tráfico en Navidad