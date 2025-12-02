Programación completa de la Navidad en Alicante: tardeos navideños, mercados, talleres y villancicos hasta enero

Alicante ya huele a Navidad. Después de la inauguración del alumbrado navideño, la ciudad se prepara para disfrutar de una gran variedad de actos, eventos, talleres y un largo etcétera que puedes consultar aquí para no perderte nada.

Martes, 2 de diciembre

TALLER COLLAGE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. Todas las edades. De 17:30 a 19:30h.

Miércoles, 3 de diciembre

TALLER COLLAGE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n Todas las edades. De 17:30 a 19:30h.

Jueves, 4 de diciembre

TARDEOS NAVIDEÑOS ALICANTE. Plaza de Toros de Alicante. Del 4 al 31 de diciembre de jueves a domingo, y el 8 y el 24 de diciembre. Música en directo, DJ, animación. A las 16h (viernes y sábado hasta la 01h).

BELÉN SEMANA SANTA DE ALICANTE. Junta Mayor de Hermandades y Cofradías Palacio. El Portalet en c/ Labradores, 15 Hasta el 6 de enero de 2026. Inauguración a las 19h. · Lunes: cerrado. · Martes a viernes: de 10:30 a 14 y de 18 a 21h. · Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a 14h.

“A LA FRESCA” EN NAVIDAD. Árbol de los deseos y Tarjetas para el Barrio. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. De 17 a 19h.

Sábado, 6 de diciembre

SANTA MISA DE SAN NICOLÁS. Concatedral de San Nicolás (Plaza de San Nicolás). A las 10:30h.

PROCESIÓN DE SAN NICOLÁS. Desde la Plaza Abad Penalva hasta la Concatedral de San Nicolás. A las 11:45h.

XVIII ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS. Federación Alicantina de Moros y Cristianos. Desde la Plaza de los Luceros bajada por la Rambla hasta la Plaza del Ayuntamiento. A las 18:30h.

Alex Domínguez

Martes, 9 de diciembre

CERTAMEN DE BELENES EN LOS DISTINTOS RACÓS DE HOGUERAS. Federación de les Fogueres de Sant Joan. Desde el 9 al 12 de diciembre.

TALLER FANZINE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. Todas las edades. De 17:30 a 19:30h.

Miércoles, 10 de diciembre

TALLER FANZINE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. Todas las edades. 17:30 a 19:30h.

CONCURSO ADORNOS NAVIDEÑOS EN LOS CENTROS DE MAYORES. Concejalía de Mayores. Se realiza con objeto de fomentar la unión y cooperación de los miembros de los C.M.M. en la elaboración de la decoración navideña. Las fechas de la visita del jurado serán del 10 al 12 de diciembre. Los premios consistirán en: · 1º y 2º premio de adornos navideños. · 1º y 2º premio de belenes. · Premio especial al reciclaje y cuidado del medio ambiente. · Premio especial a la participación.

Jueves, 11 de diciembre

“A LA FRESCA” EN NAVIDAD. Árbol de los deseos y Tarjetas para el Barrio. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. De 17 a 19h.

Viernes, 12 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. Plaza América. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a las 20h.

CONCIERTO DE NAVIDAD. Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante. S.I Concatedral de San Nicolás “Coro Inmaculada” AA.AA Colegio Inmaculada de Jesuitas de Alicante. A las 20:30h.

Sábado, 13 de diciembre

PAPANOELADA. Concejalía de Bienestar Social. A las 10h. Ruta en moto y recogida de juguetes, concentración en la tienda Indian Motors (c/ Río Júcar, 18) y finaliza en la c/ Foguerer José Romeu Zarandieta.

ALICANTE COMERCIO. Plaza de Árgel. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

CERTAMEN DE VILLANCICOS. “Benvingudes Fogueres en Nadal”. Federación Fogueres de Sant Joan Avenida de la Constitución. A las 17:30h.

BRINDIS HOMENAJE. Belleses del Foc de la Historia. Federación Fogueres de Sant Joan. Restaurante Teselas, en el Real Liceo Casino de Alicante. A las 20:30h.

Domingo, 14 de diciembre

NAVI FITNESS. Concha Explanada de España. Desde las 10 a las 21h.

CERTAMEN DE VILLANCICOS. “Benvingudes Fogueres en Nadal”. Federación Fogueres de Sant Joan. Avenida de la Constitución. A las 11h y a las 17:30h.

Miércoles, 17 de diciembre

CONCERT DE NADAL. Federación Fogueres de Sant Joan Concatedral de San Nicolás. A las 20:00h.

Cremà del monumento de Fogueres en Nadal / Alex Domínguez

Jueves, 18 de diciembre

“A LA FRESCA” EN NAVIDAD. Árbol de los deseos y Tarjetas para el Barrio. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. De 17 a 19h.

PLANTÀ HOGUERA “FOGUERES EN NADAL”. Federació Fogueres de Sant Joan. Plaza Montañeta. A las 20:00h. Cremá de la Hoguera: el 21 de diciembre.

SOLICITUD ONLINE DE CITA PREVIA CAMPAMENTO CARTEROS REALES. A partir del 18 de diciembre. A las 10h. www.alicante.es

Viernes, 19 de diciembre

MUSICAL DE “LA CENICIENTA”. Concejalía de Bienestar Social. Centro Social Felicidad Sánchez. Interpretado por los menores del Centro CMS La Florida. A las 17:30h.

FOGUERES EN NADAL INFANTIL. Federació Fogueres de Sant Joan. Salones Restaurante Juan XXIII. A las 21:30h.

ALICANTE COMERCIO. Plaza Magallanes. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a las 20h.

Sábado, 20 de diciembre

ENCUENTRO NAVIDAD EDUSI ALICANTE ENTRE DOS CASTILLOS. Talleres navideños, actuaciones, encuentros asociaciones .Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. De 10 a 14h.

ALICANTE COMERCIO. Plaza Pla Carolinas (Padre Esplá n.º 7). Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

FOGUERES EN NADAL. Federació Fogueres de Sant Joan. Salones Restaurante Juan XXIII. A las 22h.

MERCADO DE CASCARUJA Y PORRATE NAVIDEÑO. Paseo de Federico Soto. Del 20 al 24 de diciembre. De 10 a 24h.

CONCURSO DE POSTAL NAVIDEÑA EN LOS CENTROS DE MAYORES. Concejalía de Mayores. El plazo de presentación será del 20 al 25 de noviembre. Se realiza con objeto de fomentar la participación de las personas mayores y estimular su creatividad con motivo de la celebración de las fiestas navideñas. La postal ganadora servirá de postal de la propia Concejalía de Mayores.

Domingo, 21 de diciembre

TRAVESÍA DE NAVIDAD. Playa del Postiguet. A las 09:30h.

Lunes, 22 de diciembre

LÍNEA GRATUITA ESPECIAL DE NAVIDAD 2025-2026. Línea disponible desde el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el martes 6 de enero de 2026. De 9h hasta las 22:30h con frecuencia de 10’. La línea recorrerá los puntos de interés de la ciudad estas Navidades 2025-2026.

ALICANTE COMERCIO. Plaza Navarro Rodrigo Benalua. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a 20h.

Martes, 23 de diciembre

ALICANTE COMERCIO PAU5 (Maestro José Barberí, 10). Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

ALICANTE COMERCIO. Historiador Vicente Ramos, 6. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a 20h.

Viernes 26 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. Plaza Calvo Sotelo. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a 20h.

CARRERA SOLIDARIA SAN SILVESTRE ALICANTE. Rambla de Méndez Núñez. A partir de las 19:30h.

CAMPAMENTO CARTEROS REALES. Plaza Gabriel Miró. Hasta el 4 de enero 2026

VENTA ANTICIPADA DE SILLAS. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos de Oriente. Desde las 10:00h en: www.vivaticket.es y presencial en Plaza de Toros.

Los carteros reales desfilan por Alicante / Rafa Arjones

Sábado, 27 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. Plaza San Blas. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

Lunes, 29 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. Plaza Villafranqueza. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

Martes,30 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. San Gabriel. c/ La Era Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

Miércoles, 31 de diciembre

COTILLÓN INFANTIL. Confluencia de Rambla con Portal de Elche. De 10:30 a 13:30h. Ensayo de las campanadas a las 12:00h, animación, photocall, hinchables y espectáculo infantil. PUNTO VIOLETA. Concejalía de Derechos Públicos Dpto. Igualdad Calle Cándida Jimeno Gargallo esquina con calle Bailén. Para la información, prevención y atención a todo tipo de violencia sexista. Fecha y Horario: 31 de diciembre de 19 a 00h.

Pilar Cortés

1 de enero de 00 a 05h de 2026

FIESTA Y CAMPANADAS DE FIN DE AÑO. Confluencia de Rambla con Portal de Elche De 23 a 04h. Reparto gratuito de uvas y música en directo ORQUESTA ATHENAS.

Domingo, 4 de enero de 2026

CABALGATA DE CARTERAS REALES. Desde Plaza de España (Monumento al Foguerer y Barraquer) hasta Rambla de Méndez Núñez y Fondo Rambla. A partir de las 18h, y a su llegada a Fondo de Rambla se realiza acto de recogida de cartas.

Lunes , 5 de enero 2026

CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. AVV Villafranqueza - El Palamó. A partir de las 18:30h. Itinerario: Plaza Constitución, c/ Castelar, c/ de las Palomas, c/ Músico Jose Torregrosa, Plaza la Constitución para continuar por Plaza Constitución, c/ Petrer, cruce de la c/ Postigos y acceso a la zona peatonal junto a la ermita.

CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. AVV Convivencia Ciudad Jardín. A partir de las 18:30h. Itinerario: C/ Pintor Peyret, Avda. de Novelda, Avda. Economista German Bernacer, c/ Roque Chabas, c/ Francisco Martínez Morella, Ortega y Gasset, c/ Cura Planelles, c/ Roque Chabas, c/ Regidor Ocaña, c/ Ortega y Gasset, c/ Padre Belda, c/ Roque Chabas, c/ Biar, c/ Pintor Parrilla, c/ Padre Perpiñan, c/ Roque Chabas, c/ Biar y c/ Pintor Parrilla.

CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. AVV Albufereta - Playa Blanca A partir de las 19h. Itinerario: Polideportivo Costa Blanca, c/ Olimpo, Vial Floral de España, camino Colonia Romana hasta polideportivo.

RECEPCIÓN DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Plaza de Toros. Espectáculo infantil: De 17 a 18h. Saludo de SSMM Los Reyes Magos de Oriente: A las 18h. Entrada mediante invitación, que se anunciará en la web municipal.

CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. A partir de las 19h.

Alicante se llena de ilusión al paso de la Cabalgata de los Reyes Magos /

Martes , 6 de enero 2026

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS. A. F. P. La Cañada del Fenollar. Plaza de la Ermita de San Jaime de la Cañada del Fenollar. De 09 a 14:30h.

CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. AVV La Pau de Verdegás A partir de las 19h. Itinerario: Carretera Verdegás desde parque de las macetas bajada al colegio y vuelta a la carretera, c/ Mayor y Plaza de España

Sábado , 17 de enero 2026.

Asociación Belenistas de Alicante. ACTO DE EXALTACIÓN BELENISTA. Salón de Actos de la Casa de la Familia Salesiana Entrega de reconocimientos institucionales y trofeo del concurso de belenes. A las 19h.