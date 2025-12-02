Las reclamaciones de profesores para cobrar la paga extra se multiplican: ya hay más de 5.000

Las reclamaciones del profesorado a la Conselleria de Educación para cobrar la paga extra completa se están multiplicando, ya hay más de 5.000 peticiones en toda la Comunidad Valenciana y son varios los sindicatos los que están canalizando las quejas. La presión de los docentes llega en un momento difícil para la Administración autonómica, por un lado, debido a los retrasos en el cobro de la nómina que han denunciado este mes los profesores y, por otro, por la huelga convocada para el próximo 11 de diciembre para exigir un aumento salarial que les saque de la cola de los peor pagados del país.

Solo ANPE, el primer sindicato en canalizar las quejas, lleva registradas más de 4.000 solicitudes al departamento de José Antonio Rovira. Los docentes han exigido el pago de todos los conceptos al 100% en la paga extraordinaria, tanto aquellos que responden a la parte estatal como los que corresponden a la parte autonómica. Eso supone reclamar el pago del 100% del sueldo base y de los trienios (actualmente minorados en más de un 38%), así como el pago de complementos que actualmente no se abonan en la extra: sexenios, complementos específicos de órganos unipersonales (de equipos directivos) y complementos de puestos específicos (como la jefatura de departamento).

Los profesores de Alicante se plantan: urgen más personal y más sueldo / Rafa Arjones

Los importes son muy variables según la antigüedad y si se considera o no la percepción del 100% del sueldo base y de los trienios. Según las estimaciones que ha hecho el sindicato, el profesorado podría percibir desde 600 euros (en caso de maestros de Infantil y Primaria que lleven un año trabajando) a 11.895 euros (en caso de profesores de Secundaria que lleven 33 años trabajados). El sindicato ha ofrecido a los afiliados que recurran a la vía judicial para continuar la reclamación, la asistencia gratuita de nuestros servicios jurídicos cubriendo todos los posibles costes.

Por su parte, el STEPV, que también está canalizando las quejas, tiene contabilizadas más de 1.200 peticiones enviadas a la conselleria para el abono completo del salario de los profesores, algo que el sindicato admite que nunca se ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, pero sostiene que es un derecho que les corresponde.

Una clase de Secundaria de un instituto de la provincia / ALEX DOMINGUEZ

Salarios a la cola del país

Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza pública han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo a 70.000 docentes. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas. Frente a ello, la Conselleria de Educación ya ha fiado la subida salarial de los profesores a la financiación del Gobierno central.