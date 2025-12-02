Reconocimiento a la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante ha recibido el reconocimiento a la innovación y compromiso colegial durante la tercera edición del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, organizado por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (Cecova).

El premio fue recogido por Francisco Gómez Vitero, coordinador de la escuela y vicepresidente del colegio profesional alicantino, por el impulso y crecimiento de un proyecto que ha formado ya a más de 5.000 profesionales y miembros de diferentes colectivos sociales de su provincia en técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Instructores

Esta escuela nació con la finalidad de crear un órgano específico de formación en esta materia para las enfermeras y enfermeros alicantinos. Una formación en este ámbito que les permite bien actuar como instructores para dar cursos en esta materia, ampliando así sus posibilidades laborales, bien formarse para poder aplicar las técnicas y procedimientos adecuados en una situación de parada cardiorrespiratoria.

Su éxito y buen hacer han hecho que los colegios de Castellón y Valencia, así como otros colegios de Enfermería de España hayan puesto en marcha también iniciativas similares, según explican desde la entidad alicantina.

Cardiología intervencionista

Durante el mismo acto se puso en valor también el talento de la profesión de Enfermería alicantina con el reconocimiento a profesionales de Atención Hospitalaria, otorgado a Raquel Samper Pérez, coordinadora de Hemodinámica del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, por su trayectoria y aportación a la cardiología intervencionista.

Reconocimiento a la enfermera del Hospital General de Alicante Raquel Samper / INFORMACIÓN

El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana reunió en el Monasterio de San Miguel de los Reyes a profesionales, representantes institucionales, de entidades colegiales y de diferentes ámbitos para homenajear la labor esencial de la profesión y reivindicar su papel en el sistema sanitario.

Durante el acto, el Cecova subrayó la importancia de seguir impulsando la innovación, la formación y el compromiso profesional en todas las áreas de la profesión de Enfermería y entregó en total diez 10 reconocimientos a profesionales y entidades de toda la Comunidad Valenciana. Con los distintos premios, entre ellos los de investigación, se visibiliza el talento enfermero y el consejo fortalece su papel como referente sanitario

Todos los premiados este año por el Cecova / INFORMACIÓN

Enfermedades crónicas

Por otro lado, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, ha participado en las I Jornadas de la Red Activa-ECNT, un encuentro impulsado por la Universidad Europea de Valencia para abordar el papel del ejercicio físico en la prevención y tratamiento en las enfermedades crónicas no transmisibles.

Durante su intervención, Montserrat Angulo subrayó la magnitud de estas patologías (como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la EPOC), recordando que representan uno de los principales desafíos de salud pública tanto en España como a nivel internacional.

Invertir en prevención La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, apela a invertir en prevención porque "es invertir en futuro. Y en ese futuro, la profesión enfermera debe estar en el centro de las decisiones sanitarias”. Asimismo, recordó que encuentros como las jornadas sobre enfermedades crónicas no transmisibles son esenciales para reforzar la colaboración entre profesionales, impulsar la investigación y promover estrategias que integren la actividad física y la prevención como pilares del cuidado. Con este llamamiento, subrayó la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo sanitario más preventivo, participativo y centrado en las personas.

Participación de la presidenta del Colegio de Enfermería en las jornadas de la Red Activa / INFORMACIÓN

Agente de salud

Asimismo, destacó la prevención y sus diferentes niveles como el eje fundamental para frenar el avance de estas enfermedades, poniendo en valor el insustituible papel que la profesión de Enfermería tiene como agente de salud comunitaria.

“Como profesionales de referencia en Atención Primaria y en los entornos comunitarios, somos las más cercanas a las personas y a sus contextos de vida. Esa cercanía nos permite identificar factores de riesgo, intervenir de forma personalizada y, sobre todo, educar para el autocuidado”, explicó la presidenta.