El TRAM de Alicante recupera la circulación con retrasos tras un fallo técnico en plena hora punta

El TRAM de Alicante ha informado esta mañana de que la circulación se recupera con retraso en todas las líneas afectadas, después de un parón que ha obligado a detener varios convoyes en plena hora punta. El aviso actualizado se ha difundido a través de X, antes Twitter, indicando que el servicio vuelve a estar operativo aunque con demoras mientras se normaliza la frecuencia.

A las 7:47, la operadora comunicó a través de X la suspensión del servicio en las líneas L1, L2, L3 y L4 debido a un problema técnico. Fuentes consultadas apuntan a un posible fallo en el sistema de señales entre las paradas de MARQ y Luceros, mientras se trabaja en recuperar la normalidad del servicio.

La reorganización interna del servicio también ha complicado la recuperación. Las mismas fuentes trasladaban que el proceso estaba siendo lento porque era necesario reasignar trenes, lo que generó un atasco entre líneas y un avance muy reducido. Según explicaban, “hasta que se organice todo, va a tardar un ratito aún”.

En redes sociales, varios pasajeros se quejaban de permanecer bloqueados dentro de los convoyes sin poder salir. Una viajera denunciaba que seguían detenidos en plena hora punta y pedía que se les permitiera bajar, recordando que muchas personas necesitaban llegar a tiempo al trabajo y llevar a sus hijos al colegio.

Por ahora, el TRAM mantiene que la circulación está restablecida, aunque con retrasos.