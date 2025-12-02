El tiempo en Alicante: 5°C al amanecer en el interior y hasta 20°C en la costa

La provincia de Alicante encara este martes con un ambiente estable durante las primeras horas de la mañana, marcado por el cielo poco nuboso y temperaturas sin grandes cambios respecto a días anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a medida que avance la jornada se irá imponiendo un aumento de la nubosidad, especialmente por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo del oeste, con intervalos moderados y sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del prelitoral.

El tiempo en Alicante

Alicante presenta un día de cielos cambiantes, con ratos de poco nuboso por la mañana y más nubes por la tarde. No se esperan lluvias significativas, aunque podría caer alguna gota aislada al final del día. Las temperaturas se sitúan entre 8 y 20°C, con viento del oeste y noroeste que cobrará algo más de fuerza a última hora.

El tiempo en Elche

Elche vive una jornada de poco nubosa por la mañana, con tendencia a quedar más nubosa en las horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es baja y, de producirse, sería débil y aislada. Las temperaturas oscilan entre 7 y 20°C, con viento del oeste y noroeste que se intensificará ligeramente al caer la tarde.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Benidorm

Benidorm amanece con el cielo despejado o poco nuboso, aunque la tarde dejará un ambiente más cubierto, sin descartar alguna precipitación débil y esporádica. Las temperaturas alcanzarán los 20°C, con un viento del oeste que soplará moderado por momentos.

El tiempo en Elda

Elda presenta un martes de cielo poco nuboso, que irá cargándose de nubes conforme avance la jornada. No se esperan lluvias. Las temperaturas se sitúan entre 5 y 19°C, con viento del oeste y noroeste, algo más notable en la segunda mitad del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un día estable, con cielo despejado o poco nuboso y un aumento suave de nubes al final. No se esperan precipitaciones. Los termómetros marcan entre 9 y 18°C, con viento del oeste que podría dejar rachas moderadas puntuales.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela predomina el cielo poco nuboso, con un incremento moderado de la nubosidad por la tarde. No se prevén lluvias. Las temperaturas oscilan entre 6 y 18°C, y el viento soplará flojo del oeste durante toda la jornada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy afronta un día de intervalos nubosos, sin lluvias previstas. Las temperaturas se sitúan entre 6 y 14°C, con viento de componente oeste, flojo en general y algo más activo en las horas centrales.

Alumnos con abrigos en un colegio de la provincia / Áxel Álvarez

El tiempo en Dénia

Dénia arranca con el cielo poco nuboso, que se tornará más cubierto por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y pasajera en las horas centrales del día. Las temperaturas rondarán entre 7 y 20°C, con viento del oeste que podría dejar rachas intensas, especialmente al caer la tarde.